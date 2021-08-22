وزير الري: مشروع تأهيل الترع يشمل 8915 كم حتى الآن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد

عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، اجتماعا، لاستعراض الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتأهيل الترع، بحضور الدكتور رجب عبدالعظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير والمهندس محمود السعدي مستشار الوزارة لشئون مجلس النواب وإدارة المياه.

ووجه عبدالعاطي،صباح الأحد، خلال الاجتماع بمواصلة العمل بالمشروع القومي لتأهيل الترع بأعلى معدلات للتنفيذ مع مراعاة كافة الاشتراطات والمعايير الفنية، ومواصلة أعمال الرقابة والإشراف من خلال مهندسي الوزارة ولجان التفتيش من الوزارة والكوادر العلمية بالجامعات المصرية بالمحافظات.

وقال وزير الري، إن الهدف من المشروعات القومية الجاري تنفيذها حاليا في مجال المياه هو تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المائية والحفاظ عليها وتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي لكافة المزارعين.

وأضاف عبدالعاطي، أن أعمال تأهيل الترع أحدثت تحسن كبير في عملية إدارة وتوزيع المياه، ووصول المياه لنهايات الترع بسهولة، وحصول المزارعين على حصتهم من المياه في الوقت المناسب، بالإضافة لما يحققه المشروع القومي لتأهيل الترع من مكاسب كبيرة سواء على المستوى البيئي أو الاجتماعي أو الاقتصادي.

جدير بالذكر أنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 2297 كم بمختلف محافظات الجمهورية، وجاري العمل في تنفيذ 6194 كم أخرى، وتم تدبير اعتمادات مالية لتأهيل ترع بأطوال تصل إلى 424 كم تمهيدا لطرحها على المقاولين، ليصل بذلك إجمالي أطوال الترع التي شملها المشروع لـ 8915 كم حتى تاريخه.