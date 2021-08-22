وزيرة البيئة: طريق وادي الحيتان أيقونة في تقليل الانبعاثات الحرارية والضوضاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة البدء في إقامة أول طريق أخضر داخل موقع بالقائمة الخضراء وموقع تراث طبيعي عالمي بمحمية وادي الحيتان بمحافظة الفيوم وذلك في إطار خطة الوزارة لتطوير المحميات الطبيعية وإدارتها وفق النظم العالمية لتحقيق الحفاظ على الموارد الطبيعية مع تعظيم فرص التنمية الاقتصادية والترفيهية والاجتماعية بالإضافة إلى توفير تجربة متميزة و ممتعة لزوار المحمية بما يساهم في الترويج للسياحة البيئية في مصر.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن طريق وادي الحيتان يمتد بطول 34 كم ويعتمد إنشاءه على طريقة جديدة لإعادة التدوير واستخدام مستحلبات خاصة لخلطها بالتربة وتمهيد الطريق بالاعتماد على التكنولوجيات الحديثة لإعادة التدوير واستخدام الأساليب البيئية التي تهتم بالحد من الانبعاثات الحرارية وكذلك تقليل الضوضاء مع الحفاظ على اللون الطبيعي للتربة.

وأضافت وزيرة البيئة، أن هذا الطريق يعد أيقونة للاستخدام الأمثل لإعادة التدوير وبناء الطرق الخضراء نظرا لما يعود للبيئة من فوائد ومنها الحفاظ على الموارد بإعادة التدوير لنفس مواد الطرق وتوفير المواد الخام لأنه يتم خلط التربة الموجودة بالمستحلبات الخاصة بالشركة المنفذة دون الحاجة إلى زيادة المادة الخام بالإضافة إلى تقليل الانبعاثات الحرارية والضوضاء علاوة على نشر ثقافة استخدام الطرق الخضراء وأن حماية البيئة لا تتعارض مع التنمية بل تتكامل معها.

وأعربت وزيرة البيئة عن أملها في أن يكون ما تشهده المحميات الطبيعية من تطوير بداية انطلاق حقيقية للوعى بأهمية رأس المال الطبيعي والمتمثل في محمياتنا الطبيعية وأهمية دور الشباب والمجتمع وشركاء العمل البيئي في حماية البيئة والتنوع البيولوجي لنا و للأجيال القادمة.

جديرا بالذكر أنه تم إدراج موقع وادي الحيتان عام 2018 في القائمة الخضراء IUCN للمناطق المحمية، والذي يعد معيار عالمي لأفضل الممارسات التي توفر شهادة للمناطق التي تدار بفعالية وكفاءة وتظهر الحوكمة الرشيدة والتصميم والتخطيط السليمين والإدارة الفعالة ونتائج الحفظ الإيجابية.​