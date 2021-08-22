​​احذر 7 حالات يحق فيها لشركة الكهرباء رفع العداد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

يشكو عدد من المواطنين، من قيام شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية، بإصدار تعليمات برفع عداد الكهرباء الخاص بهم إما للمخالفين أو الممتنعين عن سداد الفواتير الشهرية بانتظام.

ويحق لشركة الكهرباء اتخاذ قرار برفع العداد في عدد من الحالات، كالتالي:

1- في حالة قیام المستهلك بزیادة الأحمال عن القدرة المتعاقد علیھا دون التصریح من شركة توزيع الكهرباء.

2- منع مندوبي الشركة من القیام بأعمال المراقبة أو التفتیش أو التغییر أو الصیانة أو الإصلاح أو التعدیل التي ترى الشركة لزومھا سواء للمھمات المركبة لتوصیل التغذیة الكھربائیة أو العدادات.

3- تعذر تسجیل قراءة العداد لمدة دورتي كشف متتالیتین بسبب یرجع للمستهلك یتم إخطارة بأنه ستتم محاسبته وفقاً لمتوسط استھلاكه الشھري عن السنة الأخیرة أو متوسط استھلاكه الشھري من تاریخ التعاقد، وذلك بحد أقصى مدة 6 أشھر تالیة، وللشركة بعد ذلك الحق في قطع التغذیة الكھربائیة ورفع العداد وفسخ عقد التورید.

4- قیام المستهلك بھدم أو إزالة الموقع المتعاقد على تورید التغذیة الكھربائیة.

5- رغبة المستهلك في إنھاء التعاقد مع الشركة.

6- تأخر المنتفع عن سداد قیمة المطالبة خلال 30 یوما من تاریخ المطالبة.

7- عدم التزام المستهلك بمعالجة أو الحد من أي أضرار كهربائية والتي تعكسها أحماله على الشبكة المغذية له أو على المستهلكين الآخرين.

في حالة إذا تم رفع عداد الكهرباء مع عدم ارتكاب أي من الأخطاء التي تم التحذير منها، يمكن لأي مواطن متضرر التوجه لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، حيث يتم اللجوء للجهاز لتقديم الشكوى له ثم يقوم الجهاز على الفور ببحث الشكوى والعمل على حلها.