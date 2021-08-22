​بعد فتح الطيران.. تعرف على إجراءات سفر العمالة المنزلية المصرية إلى الكويت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلن مجلس الوزراء الكويتي فتح الطيران المباشر إلى مصر والهند و4 دول آسيوية أخرى، مع الالتزام بالضوابط التي تحددها اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا.

وكشف علاء سليم، أمين عام الاتحاد العام للمصريين في الخارج والمقيم بالكويت، آلية سفر العمالة المنزلية إلى الكويت عقب إعلان فتح الطيران من مصر إليها.

وأوضح سليم لـ"الخليج 365" أن الحكومة الكويتية قررت استقدام العمالة المنزلية من غير متلقي اللقاحات المعتمدة في الكويت (سينوفارم - سينوفاك - سبوتنيك v)، وذلك عن طريق التسجيل في منصة "بالسلامة".

وأشار أمين عام الاتحاد العام للمصريين في الخارج إلى أن اللقاحات المعتمدة بالكويت تتمثل في: "أكسفورد/ أسترازينيكا (جرعتين) ـ فايزر بوينتك (جرعتين) - موديرنا (جرعتين) - جونسون آند جونسون (جرعة واحدة).

وحددت الضوابط الكويتية الجديدة 7 شروط لدخول الزائرين غير المحصنين إلى بلادها وذلك على النحو التالي:

1 - أن يكون غير المحصن مصرحاً له بالدخول.

2 - إجراء فحص (PCR) سلبي خلال 72 ساعة قبل الوصول إلى البلاد.

3 - التسجيل في تطبيق "شلونك".

4 - الخضوع لحجر مؤسسي لمدة 7 أيام.

5 - الخضوع لحجر منزلي 7 أيام أخرى بعد الحجر المؤسسي.

6 - إجراء فحص (PCR) في اليوم الأول للوصول.

7 - إجراء فحص آخر في اليوم السادس من الحجر المؤسسي.

8 - دفع قيمة "التحصين" مسبقا عبر منصة "كويت مسافر".

كانت دولة الكويت الشقيقة أغلقت الطيران المباشر مع مصر والهند ودول آسيوية منذ بداية ظهور جائحة كورونا.