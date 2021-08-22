توجيهات الرئيس السيسي بالتوسع فى استصلاح الأراضى بجنوب الوادى وشرق العوينات أبرز عناوين الصحف

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

اهتمت الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الأحد بعدد من الموضوعات على رأسها نشاط الرئيس السيسي وتوجيهاته بالتوسع فى استصلاح الأراضى بجنوب الوادى وشرق العوينات وضرورة الاستغلال الأمثل للخصائص المتميزة بمنطقة «سيوة» وتزويدها بالخدمات.

من جانبها قالت - صحيفة الأهرام - تحت عنوان "التوسع فى استصلاح الأراضى بجنوب الوادى وشرق العوينات .. السيسى: الاستغلال الأمثل للخصائص المتميزة بمنطقة «سيوة» وتزويدها بالخدمات" إن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه بتطوير واستغلال القرية البحثية المقامة فى توشكى، واستكمال بنيتها الأساسية، لتصبح مركزا بحثيا وتدريبيا عالى المستوى يوفر الكوادر المؤهلة للتعامل مع آليات الميكنة الزراعية المتطورة وأساليب الرى الحديث وانتقاء أفضل أنواع الزراعات والمحاصيل، وذلك لتعزيز عناصر نجاح المشروع .

جاءت توجيهات الرئيس خلال اجتماعه أمس مع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أ.ح وليد أبوالمجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء أ.ح ياسر الجمل رئيس مجلس إدارة شركة صافي، واللواء أ.ح عبدالسلام شفيق رئيس الشركة المصرية للتعدين والمحاجر والملاحات، واللواء أ.ح توفيق سامى رئيس شركة استصلاح الأراضى الصحراوية، واللواء أ.ح كرم سالم رئيس الشركة الوطنية للمقاولات.

وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة التوسعات المستقبلية لاستصلاح الأراضى الصحراوية على مستوى الجمهورية، خاصةً فى منطقة جنوب الوادى بتوشكى وشرق العوينات، حيث تم عرض الجهود المشتركة لمختلف جهات الاختصاص فيما يتعلق بالدراسات ذات الصلة بمشروعات التنمية الزراعية فى منطقة جنوب الوادى والتوسعات المستقبلية المقترحة فى هذا الصدد، خاصةً صلاحية وجودة التربة ونسبة الملوحة وتوفير مصادر المياه، وذلك بهدف إقامة مشروعات تنموية مستدامة حول تلك المناطق، وكذلك الاستفادة من الجزء الأكبر من المياه التى تفقد بها.

كما تم عرض المشروع الخاص بالزراعة المتكاملة فى واحة سيوة، حيث وجه الرئيس بتحقيق الاستغلال الأمثل من خلال هذا المشروع للخصائص الطبيعية المتميزة بالمنطقة، خاصةً عيون المياه النقية وجودة الأرض والظروف المناخية المواتية، وذلك بالتنسيق بين كل الجهات المعنية، مع تزويد المنطقة بالخدمات الرئيسية، بما يساعد على تنمية المجتمع هناك بصورة مستدامة.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الاجتماع شهد كذلك عرض الموقف التنفيذى للشركة المصرية للتعدين وإدارة واستخدام المحاجر والملاحات، خاصةً ما يتعلق بدراسة حوكمة الشركة وإعادة هيكلتها، بما فيها الوحدات الإنتاجية التابعة لها على مستوى المحافظات، ومصانع الرخام والجرانيت وخطوطها الإنتاجية، لاستخراج المواد الخام، لتحقيق الاستغلال الأمثل لمنظومة المحاجر على مستوى الجمهورية، فضلاً عن زيادة القيمة الاقتصادية للمواد المحجرية المستخرجة.

وقد وجه الرئيس فى هذا الإطار بأن تسهم الشركة بهيكلها الجديد فى تحسين إدارة استغلال الثروة المعدنية فى مصر، من خلال استخراج المواد الخام وتصنيعها، وذلك فى إطار استراتيجية الدولة الثابتة للاستفادة من الخامات الطبيعية المتوافرة فى مصر، بما يسهم فى تعظيم قيمتها المضافة لصالح الاقتصاد الوطنى والدخل القومي، وكذلك يعزز من الخطة الصناعية الشاملة للدولة وجهود خلق مجتمعات عمرانية جديدة عن طريق توفير الاحتياجات اللازمة من المنتجات والخامات الأولية على المستوى المحلي، بما يخفف من فاتورة الاستيراد ويوفر العملة الصعبة.

أما - صحيفة الأخبار - فقالت تحت عنوان "مدبولي يتفقد تطوير محطة مصر والمنتزة ومحوري التعمير والمحمودية" إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توجه خلال زيارته أمس لمحافظة الإسكندرية، إلى منطقة المنتزه؛ يرافقه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، واللواء أحمد العزازي، نائب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للمنطقة الشمالية، لمتابعة أعمال التطوير التي تتم لعدد من المنشآت في هذه المنطقة المميزة.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء أكد على توجه الدولة وحرصها على تحقيق الإستفادة القصوى من كافة المواقع المميزة التي تمتلكها مصر، لافتأً إلى أن منطقة المنتزه تتمتع بموقع فريد وساحر، ومقومات عديدة لتكون مقصدا سياحيا مميزاً جاذبا للزوار والاستثمار في عروس المتوسط، مع إعادة الرونق الحضاري والتاريخي لها.

وفي مستهل الجولة، قدم اللواء أحمد العزازي، نائب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للمنطقة الشمالية، عرضاً تفصيلياً حول سير العمل في تطوير منطقة المنتزه، حيث تناول تفاصيل عملية ترميم وتطوير وإعادة الأثر التاريخي والمعماري لقصر السلاملك، المقرر الاستفادة منه في الاستخدام الفندقي، ليضم إلى جانب الغرف الفندقية قاعة المؤتمرات، وساحة حدائق أندلسية فريدة، لافتأً إلى أن معدلات تنفيذ المشروع بلغت مراحل متقدمة.

وتطرق نائب رئيس الهيئة الهندسية، إلى مشروع متحف القطار الملكي ضمن أعمال تطوير حدائق المنتزه، موضحا أن فكرة المشروع تعتمد على إعادة توظيف جراج القطار الملكي كمتحف يعرض به القطار الملكي، حيث تم ترميم ورفع كفاءة الجراج الإنشائية، وإعداده كساحة عرض، على مساحة 530 مترا، ليكون متحفا يعرض به القطار الملكي وبعض المقتنيات الملكية بعد أن كان مغلقا و غير مستخدم .

وأضاف العزازي أن مبنى متحف الجراج الملكي سيضم مساحة مخصصة للاستقبال، ومنطقة ألعاب عربات قطار للأطفال، وفيما يتعلق ببوابات الدخول والخروج، فقد تم إنشاؤها بتصميم يحاكي بوابة محطة قطار المنتزه التاريخية، كما يضم مبنى بوابة الخروج محلاً لبيع الهدايا التذكارية.

فيما قالت - صحيفة الجمهورية - تحت عنوان "«التموين»: وقف نظام صرف الخبز والسلع 4 ساعات الثلاثاء .. للصيانة" إن وزارة التموين والتجارة الداخلية أعلنت إيقاف النظام الخاص بالمخابز والمطاحن والبقالين التموينين على جميع محافظات الجمهورية، اعتبارًا من الساعة التاسعة مساء يوم الثلاثاء المقبل وحتى الساعة الواحدة صباح يوم الأربعاء الموافق 25 أغسطس الجاري، وذلك بسبب إجراء صيانة في قواعد البيانات الخاصة بنظامي الخبز والتموين.

وناشدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أصحاب المخابز والبدالين التموينيين ومشروع جمعيتى والمطاحن، بتوفير الخبز للمواطنين وإجراء كافة التسويات اللازمة لهم مع عمل الاستعاضات قبل الساعة التاسعة مساء يوم الثلاثاء 24 أغسطس الجاري.

من جانبها قالت - صحيفة المصري اليوم - تحت عنوان "وزير النقل في جرار اختبار طريق القطار الكهربائي" إن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، تفقد في زيارة له أمس السبت، معدلات تنفيذ مشروع القطار الكهربائي (LRT) السلام/ العاصمة الإدارية الجديدة/ العاشر من رمضان، وذلك للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع.

بدأت الجولة من محطة عدلي منصور المركزية التبادلية التي ستضم مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانًا، ليتم تبادل الخدمة بين خمس وسائل نقل مختلفة، واطلع على معدلات رفع كفاءة خط القاهرة /السويس في المسافة من عدلي منصور حتى الروبيكي بطول 35كم.

وأكد الوزير سرعة الانتهاء من تنفيذ المحطة المركزية التبادلية وفقًا للجدول الزمني وأن تتم كل الأعمال وفقًا لقياسات الجودة العالية.

وتفقد وزير النقل باقي محطات المشروع، واستقل جرار اختبارات أعمال السكة لمشروع قطار LRT في المسافة بين محطة نيوهليوبوليس ومحطة بدر بطول ٦ كم؛ للتأكد من انتهاء وجاهزية وصلاحية أعمال السكة بتلك المسافة.

ووجه الوزير بأن يتم مد كابلات الكهرباء للأعمدة التي يتم تركيبها فوراً، وكذلك الانتهاء من أعمال تنفيذ الطرق الواصلة بين الطرق الرئيسة وأماكن الانتظار بكل المحطات؛ خصوصًا مع التقدم في أعمال تنفيذ التخطيط السطحي للمحطات وأعمال ساحات انتظار السيارات وكباري المشاة.

وتفقد كامل الوزير كباري المشروع (كباري مسار- كباري سيارات)، وكذا أعمال الأسوار والورشة للاطمئنان على معدلات التنفيذ.

فيما تناولت - صحيفة الوطن - تحت عنوان "بدء تظلمات الثانوية العامة.. و 15 ألفا سجلوا رغبات التنسيق" تحديد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطوات وتعليمات التظلم على نتيجة الثانوية العامة، منها عدم سداد أية رسـوم "التظلـم مجاني" ولا توجـد قيود على عدد المـواد المتظلم منـها، ومدة التظلـم أسبوع يبدأ من السبت 21-08-2021 م وحتى الخميـس 26-08-2021 م، ويتم تحديـد ( المادة أو المواد) المتظـلم منهـا.

وأوضحت الوزارة، أنه لا يجوز التسجيل أكثر من مرة أو التعديـل بعد انتهاء عملية التسجيل، مع ضرورة متابعة الموقع بعد التسجيل للاطلاع على نتيجة طلب التظلم.

وأكدت الوزارة في بيان لها: أنه تم الإعلان عن الرابط الإلكترونى لقبول طلبات إعادة فحص أوراق الإجابة لطلاب الثانوية العامة مجانًا ويستمر قبول الطلبات لمدة أسبوع ويتم إرسال نتائج الفحص حتى يوم 13 سبتمبر القادم.

وأوضحت الوزارة، أن الفحص يتضمن تأكد الوزارة من الورقة الامتحانية ونسبتها إلى الطالب ويعاد تصحيحها يدويًا إذا تطلب الأمر.