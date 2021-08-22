شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تطرح محلات للإيجار بسوق موقف إمبابة بروض الفرج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت محافظة القاهرة عن طرح 28 محلا للإيجار بسوق موقف إمبابة الجديد بشارع جزيرة بدران، فى حى روض الفرج شمال القاهرة، بمساحة 7 أمتار، ويتم تقديم الأوراق باسم رئيس حى روض الفرج بالمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين.

من جانبه، أكد الدكتور حسام فوزى نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، أن السوق الجديد يضم 39 باكية، وكائن خلف نادى مركز شباب روض الفرج، والهدف منه توفير فرص عمل للشباب وتقنين أوضاع الباعة الجائلين.

ويرفق بطلب الحصول على محل بالسوق فيش جنائى حديث، وصورة البطاقة، وبرنت تأمينات، وبحث حالة اجتماعية، يكون من سكان حى روض الفرج، لايقل السن عن 25 سنة ولا يزيد عن 40 عاما.

ويسمح بعمل أى أنشطة بالسوق عدا الورش والنجارة، والسباكة.