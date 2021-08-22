شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2021.. تعرف على أسعار المصروفات الدراسية بالجامعات الأهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع انطلاق موسم تنسيق القبول للجامعات الأهلية وبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن مصروفات الجامعات الأهلية والبرامج الدراسية المتاحة بها، حيث أكد الدكتور محمد شعيرة منسق الجامعات الأهلية، لـ"الخليج 365" أنه لا زيادة فى مصروفات الجامعات الأهلية للعام الجامعى 2021/2022 عن العام الماضى 2020.

وتبدأ الجامعات الأهلية الاربعة فى استقبال طلاب الثانوية العامة وهى" الجلالة والملك سلمان الدولية والعلمين والمنصورة الجديدة".

وفيما يلى ينشر" الخليج 365" قائمة أسعار ومصروفات الدراسة بالجامعات الأهلية:-

المصروفات الدراسية في المجالات المختلفة:

- مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية 43.000

- مجال اللغات التطبيقية 43.000

- مجال الدراسات القانونية 45.000

- مجال العلوم الإدارية46.000

- مجال السياحة والضيافة 40.000

- مجال الإنتاج الإعلامى 50.000

- مجال الفنون 49.000

- مجال العلوم الهندسية 69.000

- مجال علوم وهندسة الحاسبات 69.000

- مجال العمارة 69.000

- مجال علوم وهندسة المنسوجات 58.000

- مجال الصناعات التكنولوجية 39.000

- مجال العلوم الأساسية المتقدمة 48.000

- مجال الغذاء والصناعات الغذائية 43.000

- مجال الزراعات الصحراوية 43.000

- مجال الطب 105.000

- مجال طب الاسنان 97.000

- مجال العلوم الصيدلية 85.000

- مجال العلاج الطبيعى 63.000

- مجال تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية 39.000

- مجال علوم التمريض 31.000

وكان الدكتور محمد عبدالحميد شعيره منسق الجامعات الأهلية، أشار إلى أن القبول بالجامعات الأهلية الأربعة، يستلزم اجتياز الطالب الاختبارات الإلكترونية الموحدة التي تعقدها الجامعات الأربعة للطلاب الراغبين في الالتحاق بكلياتها وبرامجها المختلفة، من خريجي الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المُعادلة العربية والأجنبية، حيث ستُعقد الجولة الخامسة من الاختبارات يومي الأربعاء والخميس الموافقين 25 و26 أغسطس الجاري، للطلاب الذين أنهوا تسجيلهم وإدخال رغباتهم عبر المنظومة الإلكترونية لتنسيق الجامعات الأهلية: https://admission.egypt-hub.edu.eg/.

وأضاف منسق الجامعات الأهلية، أن نظام القبول بالجامعات الأربعة يعتمد على المجموع الاعتباري للطالب، ويتم حساب المجموع الاعتباري من خلال مجموع الطالب في الثانوية العامة أو الشهادة المُعادلة مُضافًا إليه درجات الاختبار الإلكتروني (70٪ لمجموع الثانوية العامة أو ما يُعادلها + 25٪ لاختبار المعلومات القطاعية + 5٪ لاختبار التفكير النقدي)، كما أن الموقع الإلكتروني لمنظومة تنسيق الجامعات الأهلية يُقدم عددًا من الخدمات للطلاب المتقدمين، حيث يحتوي على فيديوهات إرشادية ونماذج من الاختبارات ليتدرب عليها الطلاب قبل أداء الاختبارات.