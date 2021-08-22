شكرا لقرائتكم خبر عن جدول امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة 2021.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
ـ تبدأ الامتحان السبت 4 سبتمبر المقبل.
ـ يؤدى الطلاب السبت 4 سبتمبر امتحان العربى.
ـ الأحد 5 سبتمبر اللغة الأجنبية الثانية.
ـ الاثنين 6 سبتمبر الجبر والهندسة الفراغية.
ـ الثلاثاء 7 سبتمبر الفيزياء والتاريخ.؟
ـ الأربعاء 8 سبتمبر اللغة الأجنبية الأولى.
ـ الخميس 9 سبتمبر الديناميكا.
ـ السبت 11 سبتمبر الكيمياء والجغرافيا.
ـ الأحد 12 سبتمبر الجيولوجيا والعلوم البيئية وعلم النفس والاجتماع والتفاضل والتكامل.
ـ الاثنين 13 سبتمبر الأحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق.