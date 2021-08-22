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جدول امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة 2021.. اعرف التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد -  

ـ تبدأ الامتحان السبت 4 سبتمبر المقبل.

 

ـ يؤدى الطلاب السبت 4 سبتمبر امتحان العربى.

 

 ـ الأحد 5 سبتمبر اللغة الأجنبية الثانية.

 

ـ الاثنين 6 سبتمبر الجبر والهندسة الفراغية.

 

ـ الثلاثاء 7 سبتمبر  الفيزياء والتاريخ.؟

 

ـ الأربعاء 8 سبتمبر اللغة الأجنبية الأولى.

 

ـ الخميس 9 سبتمبر الديناميكا.

 

ـ السبت 11 سبتمبر الكيمياء والجغرافيا.

 

ـ الأحد 12 سبتمبر الجيولوجيا والعلوم البيئية وعلم النفس والاجتماع والتفاضل والتكامل.

 

ـ الاثنين 13 سبتمبر الأحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق.

 

 

 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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