شكرا لقرائتكم خبر عن تواريخ ارتبطت بإعادة محاكمة محمود عزت بقضية التخابر بعد مرافعة النيابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتربت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، المنعقدة بطره، من تسطير كلمة النهاية فى إعادة محاكمة محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان، فى اتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم من قيادات وعناصر جماعة الإخوان، فى قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومى، فى القضية المعروفة بـ"التخابر مع حماس"، بعد سماع مرافعة النيابة وتوجد تواريخ مرتبطة بالدعوى منها.

1ـ "16 يونيو 2025"، ويشير لتاريخ الحكم بالإعدام غيابيا على المتهم وىخرين.

2 ـ "28 اغسطس 2020"، الاجهزة الامنية تلقى القبض على المتهم.

3 ـ"19 ديسمبر 2020، نظرت المحكمة أولى الجلسات، ولم تتلو النيابة أمر إحالة المتهم لعدم وصول مفردات القضية.

4 ـ " 28 ديسمبر 2020"، النيابة تتلو أمر إحالة المتهم.

5 ـ 15 أغسطس 2021"، ويشير لتاريخ مرافعة النيابة بالقضية والتى طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكرى لتحقيق أغراض التنظيم الدولى للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

وأظهرت التحقيقات أن المتهمين اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية المتواجدة بسيناء، لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلاميا بتلقى دورات خارج البلاد فى كيفية إطلاق الشائعات وتوجيه الرأى العام لخدمة أغراض التنظيم الدولى للإخوان، وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق قطر وتركيا.