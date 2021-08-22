شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تنظم قافلة بيطرية مجانية لعلاج وفحص مواشى صغار المربين بالمنوفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح الدكتور هانى حسن معهد بحوث التناسليات الحيوانية، أنه تم إطلاق قافلة بيطرية مجانية بمراكز شبين الكوم والشهداء والباجور وقويسنا وبركة السبع وتلا بمحافظة المنوفية، تنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وبالتنسيق مع الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

ويجري فريق القافلة العمليات الجراحية والفحص التناسلي والباطني وعلاج الطفيليات الداخلية والخارجية وفحص الطلائق وعمل عمليات التلقيح الصناعي وإجراء التحصينات غير السيادية وندوات إرشادية لصغار المربين وتدريب لشباب الأطباء البيطريين .

جدير بالذكر، أن القافلة تمت بالتعاون مع مديرية الطب البيطري بالمنوفية ومعهد بحوث الصحة الحيوانية ومعهد الامصال واللقاحات البيطرية ومعهد بحوث الإنتاج الحيوانى.