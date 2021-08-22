شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 11 فى حادث تصادم ميكروباص مع سيارة نقل بالساحل الشمالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقى 4 أشخاص مصرعهم، وأصيب 11 آخرين بإصابات خطيرة ومتنوعة، إثر حادث تصادم سيارة نقل مع سيارة ميكروباص، على طريق مطروح، عند مدخل مطار العلمين، شرقي مدينة الضبعة، بالساحل الشمالي.

وأعلنت مديرية الصحة بمطروح، نقل المصابين والجثث بسيارات الإسعاف إلى مستشفى الضبعة المركزي، وهم خميس محمد علي مؤمن، 43 سنة، من الضبعة، مصاب باشتباه نزيف بالمخ والبطن والصدر وكدمات وسحجات متعددة بالجسم والرأس واليدين والقدمين، وزياد سامح فوزي، 6 سنوات، من القاهرة، مصاب بكدمات وسحجات متعددة بالجسم والراس واليدين والقدمين والرقبة والظهر، وزياد السيد عبد العزيز، 7 سنوات، من القاهرة، مصاب بكدمات متعددة بالجسم والراس واليدين والقدمين والكتف الأيمن، وياسمين السيد عبد العزيز، 3 سنوات، من القاهرة، مصابة بكدمات وسحجات متعددة بالجسم والراس واليدين والقدمين والرقبة والظهر والبطن والصدر، محمد نادى صالح ٣٢ سنه البحيره كدمات وسحجات متعددة بالجسم والراس والكتف الأيسر، ونادي محمد نادى، 5 سنوات، من البحيرة، مصاب بكدمات وسحجات متعددة بالجسم والراس واليدين والقدمين والرقبة والظهر، وعوض الله سامح فوزي، 5 سنوات القاهرة، مصاب بكدمات وسحجات متعددة بالجسم والراس واليدين والقدمين، وسندس محمد نادى 3 سنوات، كدمات وسحجات متعددة بالجسم والراس واليدين والقدمين والكتف الأيمن، والسيد عبد العزيز الملكى، ٣٥ سنة من القاهرة، كدمات وسحجات متعددة بالجسم والراس واليدين والقدمين والبطن، وسحر خليفة حسنين، 35 سنة، مصابة بكدمات وسحجات متعددة بالجسم والراس واليدين وبتر بالساق اليسرى، وسيدة مجهولة الهوية، مصابة بكدمات وسحجات متعددة بالجسم والرأس وفي غيبوبة.

كما استقبل المستشفى جثة هامدة لسيدة لم تحدد هويتها بعد، وجثة هامدة للرجل لم تحدد هويته بعد، وجثة هامدة لطفلة تهتك في الرأس وجثة هامدة لسيدة مجهولة الهوية عمرها حوالي ٢٠ سنة.