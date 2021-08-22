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قافلة بيطرية لعلاج مواشي صغار المربين في المنوفية بالمجان

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور هاني حسن، معهد بحوث التناسليات الحيوانية بوزارة الزراعة، إن المعهد أطلق القافلة البيطرية المجانية بمراكز شبين الكوم والشهداء والباجور وقويسنا وبركة السبع وتلا بمحافظة المنوفية.

وأضاف هاني، صباح السبت، أن الحملة بدأت من 21 أغسطس وحتى 26 أغسطس ويجري فريق القافلة العمليات الجراحية والفحص التناسلي والباطني وعلاج الطفيليات الداخلية والخارجية وفحص الطلائق وعمل عمليات التلقيح الصناعي، وإجراء التحصينات الغير سيادية وندوات إرشادية لصغار المربيين وتدريب لشباب الأطباء البيطريين.

والقافلة بالتعاون مع مديرية الطب البيطري بالمنوفية ومعهد بحوث الصحة الحيوانية ومعهد الأمصال واللقاحات البيطرية ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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