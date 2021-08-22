دعوى سحب الشهادة الأزهرية من يوسف القرضاوي اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تنظر محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من سمير صبري، المحامي، ضد شيخ الأزهر، والتي يطلب فيها سحب الشهادة الأزهرية من يوسف القرضاوي وعدد من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية.

جاء في الدعوى أن ما ارتكبه المدعو يوسف القرضاوي في حق الوطن من جرائم تصل لحد الخيانة العظمى إرضاء لقطر ولجماعة الإخوان الإرهابية يستوجب سحب كافة الشهادات العلمية التي حصل عليها من مصر.

أشارت أن الانتماء إلى مؤسسة الأزهر الشريف منبر الوسطية في العالم الإسلامي هو شرف لا يستحقه القرضاوي في ظل ما يفعله في حق هذا الوطن وأبنائه.