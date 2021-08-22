شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة الكليات الجامعية والتكنولوجية والمعاهد تقبل طلاب الشعبتين العلمية والهندسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” القائمة الكاملة، للكليات الجامعية والكليات التكنولوجية والمعاهد التي تقبل طلاب من الشعبتين العلمية والهندسية ثانوية عامة، على مستوى جامعات الجمهورية، وذلك من واقع موقع التنسيق الإلكترونى لعام 2021، وذلك تزامنا مع انطلاق المرحلة الأولى للتنسيق .

وكانت وزارة التعليم العالى، قد قررت فتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى للتنسيق الطلاب اعتباراً من غدا السبت الموافق 21/8/2021 وحتى يوم الأربعاء الموافق 25/8/2021، وذلك وفقا للحد الأدنى المعلن من وزارة التعليم العالى .

ويمكن للطلاب إدخال وتسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكترونى ، عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات، حيث يتم فتح هذه المعامل اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا يوميا خلال أيام المرحلة وعلي الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبي(الكمامة) حيث لن يسمح لأي طالب بالدخول دون ارتدائها واتباع التعليمات والاجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل. كما يمكن للطالب التقدم أيضا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.

الكليات الجامعية والتكنولوجية والمعاهد التى تقبل طلاب الشعبة العلمية والهندسية الكليات التكنولوجية التابعة لوزارة التعليم العالى وتقبل طلاب الشعبة العلمية والهندسية قائمة المعاهد التى تقبل طلاب الشعبة العلمية والهندسية



المعاهد الخاصة التى تقبل طلاب الشعبة العلمية والهندسية