خطة حكومية لتنشيط السياحة الداخلية فى مقدمتها خفض رسوم المزارات والمتاحف

القاهرة - سامية سيد - وضعت حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، برنامجا متكاملا لتطوير قطاع السياحة اتفاقا والرؤية التنموية، وتفعيل استراتيجية التحرك لبلوغ مستهدفات الخطة، وفي إطار مواصلة جهود الدولة في دعم القطاع لتجاوز تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وتأتي تقديرات الخطة الواردة، في ضوء الاسترشاد بتوقعات زوال الجائحة مع بداية تعافي قطاع السياحة العالمية خلال النصف الأول من عام 21/22 وخاصة مع ظهور الأمصال الفعالة للوقاية من الفيروس، ومع الاتجاه الدولي نحو الإزالة التدريجية لقيود الطيران الدولي، وعودة استئناف الرحلات الروسية لكافة المقاصد السياحية المصرية.

ويأتي في مقدمة الخطة المتكاملة لتطوير قطاع السياحة خلال العام المالي الجاري وفقا لما تضمنته خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ) محور " السياحة الداخلية" حيث يهدف لتنشيط السياحة الداخلية من خلال الاتي

1- تقديم التسهيلات للرحلات الجماعية التى تنظمها المصالح والهيئات الحكومية والنقابات.

2- خفض رسوم المزارات السياحية والأثرية والمتاحف للمواطنين.

3- التوسع فى المبادرات المحفزة للسياحة الداخلية، مثل مبادرة شنى فى مصر أطلقتها وزارة السياحة والآثار ووزارة الطيران المدنى بالتعاون مع غرفة المنشآت الفندقية.