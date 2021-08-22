الرابع على ثانوية عامة بشمال سيناء: بشيل زلط فى الصيف وحلمى أبقى أشهر طبيب

وأضاف أنه من أبو حماد من محافظة الشرقية ويعيش مع أسرته، حيث يعمل والده بمدرسة رمانة بشمال سيناء بينما والدته ربة منزل.

وأشار إلى أنه فخور خلال فترة الصيف لايعرف شىء اسمه الراحة وينطلق فى العمل أيا كان طالما كان شريفا ويعمل فى المعمار قائلا" بشيل زلط وأسمنت ورمل ، واشتغل كل حاجه فى المعمار والشغل عمره ماكان عيب " واستطرد أنه فخور أنه مجتهد وبيعرق لتوفير مصروفه، مشيرا إلى أن هذا العمل يكون مع والده أحيانا الذى بدوره يتفرغ له خلال إجازاته من أجل تحقيق رزق ولقمة عيش ودخل إضافي للأسرة.

وتابع قائلا، إن من أسرار تفوقه هى والدته ربة منزل وكانت تحرص على متابعته وتوفير كل سبل الراحة اللازمة له مؤكدا أنه بدأ المذاكرة بـ7 ساعات ثم وصلت 10 ساعات وفى فترة الامتحان طوال اليوم بلا توقف.

وقال إن أصعب مادة واجهها هى اللغة العربية ثم الأحياء وبقية المواد فى النظام الجديد يعتبرها سهلة جدا