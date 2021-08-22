شكرا لقرائتكم خبر عن الرابع على ثانوية عامة بشمال سيناء: بشيل زلط فى الصيف وحلمى أبقى أشهر طبيب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال الطالب سمير محمد عبد المفيد، الحاصل على ترتيب الرابع مكرر علمى علوم على مستوى محافظة شمال سيناء بنسبة نجاح 96.1%، مضيفا أنه بهذا التفوق حقق حلم والديه وحلمه وأصبح لديه أمل فى دخول كلية الطب وتحقيق رغبة أن يصبح طبيبا مشهورا.
وأضاف أنه من أبو حماد من محافظة الشرقية ويعيش مع أسرته، حيث يعمل والده بمدرسة رمانة بشمال سيناء بينما والدته ربة منزل.
وأشار إلى أنه فخور خلال فترة الصيف لايعرف شىء اسمه الراحة وينطلق فى العمل أيا كان طالما كان شريفا ويعمل فى المعمار قائلا" بشيل زلط وأسمنت ورمل ، واشتغل كل حاجه فى المعمار والشغل عمره ماكان عيب " واستطرد أنه فخور أنه مجتهد وبيعرق لتوفير مصروفه، مشيرا إلى أن هذا العمل يكون مع والده أحيانا الذى بدوره يتفرغ له خلال إجازاته من أجل تحقيق رزق ولقمة عيش ودخل إضافي للأسرة.
وتابع قائلا، إن من أسرار تفوقه هى والدته ربة منزل وكانت تحرص على متابعته وتوفير كل سبل الراحة اللازمة له مؤكدا أنه بدأ المذاكرة بـ7 ساعات ثم وصلت 10 ساعات وفى فترة الامتحان طوال اليوم بلا توقف.
وقال إن أصعب مادة واجهها هى اللغة العربية ثم الأحياء وبقية المواد فى النظام الجديد يعتبرها سهلة جدا