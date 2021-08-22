شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أسباب تؤكد نجاح مصر فى القضاء على أزمة الكهرباء.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بقيادة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، من القضاء على أزمة انقطاع التيار الكهربائى تماما، علاوة على أن مصر أصبحت تملك أكبر وأحدث محطات العالم لتوليد الكهرباء سواء تقليدية أو شمسية أو رياح، وفيما يلى أهم المعلومات التى تؤكد نجاح محمد شاكر وزير الكهرباء فى تطوير القطاع فى 10 معلومات وهى كالآتى:

1- ارتفعت قدرة الشبكة القومية للكهرباء إلى 56 ألف ميجا وات.

2- إعداد خطة لتطوير شبكة نقل الكهرباء بإضافة 2000 كيلو متر جهد 500 كيلو فولت للقضاء على مشاكل الانقطاعات بمحافظات الصعيد الناتجة عن انخفاض الجهد، وتبلغ تكلفة تطوير شبكة النقل 70 مليار جنيه وهو ما يعادل ضعفين ما تم خلال 60 عاما الماضية، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من الخطة نهاية العام الحالى.

3- إعداد خطة لتطوير شبكة توزيع الكهرباء بجميع أنحاء الجمهورية بتكلفة بلغت 46 مليار جنيه لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن.

4- الانتهاء من إنشاء وتشغيل أكبر 3 محطات لتوليد الكهرباء بالعالم ببنى سويف والعاصمة الإدارية الجديدة والبرلس بقدرة 14 ألفا و400 ميجا وات فى زمن قياسى بالتعاون مع شركة سيمنز الألمانية بتكلفة 6 مليارات يورو.

5- الانتهاء من إنشاء أكبر تجمع لمحطات الطاقة شمسية بقدرة 1400 ميجا وات بمنطقة بنبان بأسوان التى تستوعب 40 محطة شمسية و هو الموقع الأكبر على مستوى العالم.

6- الانتهاء من إنشاء وتشغيل أكبر محطة رياح بالعالم والأحدث بالشرق الأوسط بقدرة 580 ميجا وات بجبل الزيت.

7- توقيع العقود النهائية الخاصة بإنشاء أول محطة نووية لتوليد الكهرباء بالضبعة بقدرة 4800 ميجا وات.

8- إطلاق التيار الكهربائي فى مشروع الربط الكهربائى مع السودان بقدرة 80 ميجا وات كمرحلة أولى، وجارى رفع قدرة الخط إلى 300 ميجا وات.

9- القضاء على مشاكل فواتير الاستهلاك الخاطئة من خلال الاعتماد على برنامج القراءة الموحد الذي تنفذه شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء.

10- تركيب 10 ملايين و500 ألف عداد مسبوق الدفع.