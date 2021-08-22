شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: مصر أنتجت أكثر من 31 ألف بحثا دوليا خلال 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن مصر أنتجت 31 ألف و647 بحثا من البحوث العلمية المنشورة دوليا في العام الماضى، مشيرا إلى احتلال مصر المركز الأول بالشرق الأوسط وأفريقيا بمجال البحث العلمي.

أضاف عبد الغفار، في مداخلة هاتفية لبرنامج "المواجهة" مع الإعلامية ريهام السهلى، ويذاع على قناة إكسترا نيوز، أن اهتمام الدولة المصرية بالبحث العلمي بات في تزايد مستمر خلال هذه الفترة، ووصلت مصر إلى 100% من البحوث العلمية مقارنة بعام 2014، متابعا: "مصر تخطت جنوب أفريقيا التى كانت المنافس الأول لمصر في مجال البحث العلمي وكانت تحتل المركز الأول دائما، ولكن العام الماضى بلغت أعداد المنشورات الجنوب إفريقية 30970 بحثًا، لتحتل مصر المرتبة الأولى أفريقيا".

وأوضح المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن جودة النشر العلمي المصرية وصلت إلى نسبة 27%. وهذه النسبة أعلى من المتوسط العالمي.