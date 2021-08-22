شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات تنسيق الجامعات 2021.. كلية الطب أقل من 93% وحتى 92% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مؤشرات تنسيق القبول فى المرحلة الأولى للتنسيق الجامعات 2021 عن انخفاض كبير فى الحد الأدنى للقبول بكليات القطاع الطبى خاصة فى ظل إعلان وزارة التعليم العالى، فتح باب التسجيل لطلاب المرحلة الأولى للتنسيق، وأن الحد الأدنى للمرحلة الأولى للتنسيق 362.5 درجة فأكثر بالنسبة للشعبة العلمية أي بنسبة 88.41% فأكثر بإجمالى عدد طلاب 22954.

ووفقا لما أعلنته وزارة التعليم العالى، أن إجمالي عدد طلاب الشعبة العلمية بالمرحلة الأولى للتنسيق بلغ 22954 طالبا وطالبة، تتكشف المؤشرات الأولية للقبول بكليات القطاع الطبي، ويتأكد قبول جميع الطلاب بكليات القطاع الطبي التي تستوعب ما يزيد عن هذا العدد بالإضافة إلى توافر أماكن شاغرة أمام الطلاب ببعض كليات القطاع الطبي بالمرحلة الثانية.

وبالمقارنة بتنسيق القبول بالعام الماضى، نجد أن الحد الأدنى للقبول بكليات الطب البشرى العام الماضى توقف عند 404 درجات بنسبة 98.53 % أى قبول ما يزيد عن 10 آلاف طالب وهى الطاقة الاستيعابية بكليات الطب على مستوى الجامعات الحكومية، وكذلك تصريحات وزير التعليم العالى بإن التنسيق هذا العام سيشهد انخفاضا قد يصل إلى 10% وبما أن هناك انخفاضا وتراجعا كبير فى المجاميع الثانوية العامة وفى ظل ما كشفه المجمع التكرارى لدرجات الحاصلين على الثانوية العامة نجد أن تنسيق كلية الطب يقل عن 93 % وقد يصل إلى 92 %.