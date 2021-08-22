شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من تنفيذ 2432 وحدة سكنية بـ "سكن لكل المصريين" بأخميم الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس جمال طلعت نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الانتهاء من تنفيذ 2432 وحدة سكنية بمشروع "سكن لكل المصريين" بمدينة أخميم الجديدة بمحافظة سوهاج، إلى جانب المستشفى الجامعي بمدينة سوهاج الجديدة.

وأضاف طلعت، في مداخلة هاتفية لبرنامج "المواجهة" مع الإعلامية ريهام السهلى، ويذاع على قناة إكسترا نيوز، أن 10% من سكان مصر الآن يتواجدون في المدن الجديدة وهناك 15 مدينة جديدة بالصعيد، مشيرا إلى تنفيذ المستشفى الجامعي بمحافظة سوهاج بمعرفة هيئة المجتمعات العمرانية على مساحة ٨.٥ فدان، وهذا الأمر سيسهم في تنمية المدينة الجديدة وجذب المواطنين والاستثمارات بها في الفترة المقبلة.

وأوضح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن محطة المعالجة الثلاثية للصرف الصحى بمدينة سوهاج الجديدة، تم تنفيذها بطاقة إجمالية 36 ألف م3 يوميا، وسيتم تشغيلها تجريبيا خلال شهر لخدمة المنطقة.