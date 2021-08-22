شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: نظام الشرائح يساعد فى تحريك الأسعار لحين انتهاء خطة رفع الدعم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن نظام الشرائح يضمن الحفاظ على حق محدودى الدخل من الدعم المقدم من الدولة بفاتورة استهلاك الكهرباء، وإلغائه سيحرم هولاء المواطنين من الحصول على دعم.

وأضاف حمزة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن نظام الشرائح يساهم فى تحريك أسعار الكهرباء حتى انتهاء خطة الدولة لرفع الدعم عن الكهرباء فى يوليو 2025، لافتا إلى أن المواطن إذا حاول فهم نظام الشرائح بشكل سليم سيجد أنه فى مصلحته أولا ودافع له لترشيد الاستهلاك لضمان الاستمرار في الشرائح التى تحصل على دعم.

وأوضح حمزة، أن المواطن يحصل على دعم من الدولة حتى 650 كيلو وات ساعة شهريا، موضحا أنه بعد تجاوز هذه الكمية لن يحصل على دعم لكل كيلو وات ساعة فوق ال650 بينما يتم محاسبته وفقا لأسعار الشرائح لما هى قبل ال650 فعلى سبيل المثال "من يستهلك 800 كيلو وات ساعة شهريا يمر بأسعار الشرائح حتى ال650 كيلو وات ساعة و يحاسب على ال150 كيلو وات ساعة الباقيين بسعر التكلفة بواقع 128 قرش لكل كيلو وات ساعة".