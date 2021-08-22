بعد تداول فيديو له.. الداخلية تضبط بائعًا تلاعب في الميزان بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تضمن قيام أحد الباعة الجائلين بالتلاعب فى الميزان أثناء عملية البيع للمواطنين.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان، أن أجهزة الأمن رصدت تداول مقطع فيديو على إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى (فيس بوك) متضمناً قيام أحد الباعة الجائلين بالتلاعب فى الميزان أثناء عملية البيع للمواطنين بوضع وحدة ميزان مع البضاعة المشتراه دون دراية المشتري.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط الشخص الذى يظهر بمقطع الفيديو.

تبين من التحريات أنه بائع خضروات بإحدى الأسواق الكائنة بدائرة قسم أول سوهاج، له معلومات جنائية ومطلوب التنفيذ عليه فى عدة قضايا، ومقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.