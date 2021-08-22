شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: غلاية المياه تتسبب فى ارتفاع فاتورة الاستهلاك حال الاستخدام السيىء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك بعض النصائح، لربات البيوت بطرق الاستخدام الأمثل للأجهزة المنزلية وخاصة التى تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء، ومنها غلاية المياه، اذا لم يتم استخدامها بشكل سليم.

ونصح الجهاز بطرق الاستخدام الأمثل لغلاية المياه:

1- يجب أن يكون حجم غلاية المياه مناسب لاحتياجاتك اليومية، واختار النوع الموفّر للطاقة.

2- نظّف الغلاية من الترسبات الجيرية باستمرار.

3- قم بغلي كمية المياه التي تحتاجها فقط ولا تقوم بزيادة كمية المياه– يمكنك معايرة عدد الأكواب التي تريدها.

4- لابد من فصل فيشة غلاية المياة من المصدر الكهربائي بعد الانتهاء من الاستخدام