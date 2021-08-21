شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية "سليمان" من أوائل الثانوية العامة فى شمال سيناء.. اعرف سر تفوقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح الطالب سليمان أحمد سليمان، فى الانضمام لقائمة أوائل إدارة الشيخ زويد التعليمية بشمال سيناء محققا المركز الخامس على شعبة علمى علوم بنسبة نجاح 91.71‎‎%.

وقال "سليمان" لـ"الخليج 365"، إن سر تفوقه كان حرصه على أداء الصلاة فى وقتها وطاعة الوالدين، كما أنه استجاب لنصيحة والده بعدم الانشغال نهائيا بمواقع التواصل حتى أنه للآن لا يوجد له صفحة على فيس بوك ولم ينشغل بهذا الأمر وكان تركيزه فى مذاكرته ودروسه.

وأضاف أنه كان يتوقع مجموع أعلى ولكنه راضى بما وفق إليه، لافتا إلى أن كثيرا من المعاناة عاشها فى مدينته الشيخ زويد كان أصعبها الانتقال من بيتهم القديم بحى أبو رفاعى لمنزل آخر بمدينة الشيخ زويد، وسط ظروف ليست بالسهلة، وإيجاد بدائل لعدم تعطيل المذاكرة خلال فترات انقطاع الكهرباء لساعات طويلة، والسير على الأقدام لمسافات طويلة وصولا للمعلمين وتحصيل الدروس لافتا أنه كان يقضى فترات مذاكرة وصلت لـ12 ساعة قبل الامتحانات.

وتابع أنه متفائل جدا ويتمنى أن يتحقق له ما هو مناسب من كليات القمة، وان يكون فردا فاعلا فى المستقبل لخدمة اهله وابناء منطقته ومدينته.

وأضاف أنه يقضى فترات فراغه والإجازة الصيفية فى القراءة وبنهم شديد يلاحق روايات الأدب العالمى وهذا كان جزء من سر تفوقه لان القراءة تفتح الذهن وتعطى العقل متسع للاستيعاب والتحصيل الجيد.