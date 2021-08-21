شكرا لقرائتكم خبر عن الخشت: كلية تطبيقات الذكاء الصناعى والروبوت ستكون مفتوحة لطلاب الثانوية بعد عامين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، ان الحد للقبول بالكليات قد قل بكثير عن العام الماضي ولاينبغى السير وراء الشائعات، مضيفا أن الصحفيين بالجرائد الرسمية والقومية ذات السمعة التاريخية على دراية وخبرة وحنكة وحسابتهم عن التنسيق خلال السنوات السابقة كانت قريبة للغاية من الصواب إن لم يكن الصواب بعينه والاجتماع الذى سيعلن عنه نتائج القبول بالجامعات سيعقد قريبا.

وردًا على سؤال وجهته له مقدمة البرنامج حول ما نشر حول نسبة القبول بكلية الطب من 92%، قال الخشت، :"لا أستطيع أن أعطي نسبا قبل الاجتماع مع اللجنة، لو سألتني بشكل شخصي ممكن أقول توقعاتي ولكن كوني عضو لجنة التنسيق غير مصرح لي بإعطاء نسب قبل الاجتماع".

وأضاف رئيس جامعة القاهرة خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء dmc والذى تقدمة الإعلامية جاسمين طه زكى، أن المنحة تضم البرامج التي تشتمل على درجات علمية مع جامعات أجنبية وإقامة الطالبة إقامة كاملة في المدن الجامعية بالإضافة إلى توفير مساعدات إضافية لأي طالب يحتاج إلى كفالة.

ومن ناحية أخرى كشف التفاصيل المتعلقة بكلية النانو تكنولوجي وتطبيقات الذكاء الصناعي والروبوت كأول كلية لجامعة القاهرة في فرع الشيخ زايد تضم 170 طالبا للدراسات العليا وبها أكثر من 20 معملا على أعلى مستوى، موضحًا أنه خلال سنتين ستكون هذه الكلية مفتوحة لطلاب الثانوية العامة وأيضا كلية علوم وتكنولوجيا الفضاء