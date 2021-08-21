وزيرتا الثقافة والتضامن تطلقان المرحلة الثانية من مسرح المواجهة والتجوال بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أعلنت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، انطلاق المرحلة الثانية من مشروع مسرح المواجهة والتجوال بالمحافظات، والذى ينفذه البيت الفنى للمسرح ممثلا فى فرقة المواجهة والتجوال بالتنسيق مع باقى الفرق التابعة، حيث شهدتا الاحتفالية الفنية التى أقيمت على المسرح القومى بعنوان "الرحلة".

قالت عبد الدايم: إن القوى الناعمة تعد أحد المسارات الهامة لخدمة الوطن والمساهمة فى تحقيق التنمية والازدهار.

وأضافت: إن مشروع مسرح المواجهة والتجوال الذي انطلق عام 2018، يهدف إلى مجابهة التطرف والتعصب وإعلاء رايات التنوير فى ربوع مصر وتحقيق العدالة الثقافية بين أبناء الوطن.

وتابعت: إن المرحلة الأولى شهدت إقبالا جماهيريا ضخما في القرى والنجوع عبر عن الرغبة فى الحصول على منتج فنى جاد وراقى، مشيرة إلى أن عروض المواجهة والتجوال تبعث العديد من الرسائل الايجابية التى تدعو الشباب للعمل وبذل الجهد لتحقيق المستقبل المشرق للبلاد .

من جانبها أكدت القباج دعمها التام لمشروع مسرح المواجهة والتجوال وأشارت إلى المردود الإيجابي له في مختلف محافظات مصر وانعكاسه علي سلوك المواطنين.

وأشارت إلى أهمية دور الفكر والفن في بناء الإنسان والشخصية المصرية، مضيفة أن المشروع ساهم بشكل كبير في تحقيق العدالة المنشودة في مختلف القري المصرية التي وصلها المنتج الثقافي للدولة بعد سنوات عديدة من العزلة.

تضمن الحفل أغنية مصر الجديدة لأحمد الناصر وأغنية سلام لسلمى هاشم إلى جانب عرض "الرحلة" الذى جمع مشاهد من العروض المسرحية المشاركة فى المشروع، مع نماذج من أطفال مواهب مصر ووضع ألحانه أحمد الناصر، ديكور رامه فاروق، إضاءة أبو بكر الشريف وإخراج إسماعيل مختار.

يذكر أن المرحلة الثانية من مسرح المواجهة والتجوال تستهدف تقديم 325 ليلة عرض في 20 محافظة مخصص منها 145 ليلة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وذلك اعتبارا من أغسطس الجاري وحتى منتصف شهر يناير المقبل وتشمل 15 عرضا هي "المتفائل، محطة مصر، صاحب المقام، ولاد البلد، طقوس العودة، ريسايكل، القطط، صحينا يا سينا، عبور وانتصار، أمر تكليف، ذهب الليل، ليالي سيد درويش، حواديت الأراجوز ورحلة سعيدة" تحتضنها 20 محافظة هي بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، القليوبية، المنوفية، الغربية، الدقهلية، دمياط، كفر الشيخ، الشرقية، البحيرة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر وأسوان.

وتتم بالتعاون مع وزارات الداخلية، الشباب والرياضة، التضامن الاجتماعي، إلى جانب الهيئة العامة لقصور الثقافة وعدد من الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني.

حضر المؤتمر كل من: الدكتورة نجوى صلاح رئيس الادارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة نائبا عن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، المخرج خالد جلال رئيس قطاع الانتاج الثقافي، إيمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب ، الدكتور فتحى عبد الوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، الفنان اسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح ، المخرج محمد الشرقاوي مدير مسرح المواجهة والتجوال المخرج عادل حسان مدير مسرح الطليعة ، الفنان ايهاب فهمي مدير المسرح القومي.