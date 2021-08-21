نشرة الحوادث المسائية.. قرار بشأن "شقة آثار الزمالك" ومصرع سيدة وحريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم، اليوم السبت، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

الداخلية: ضبط عامل بتهمة قتل سائق "توك توك" بالدقهلية

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة العثور على جثة سائق "توك توك" بالدقهلية، وتحديد وضبط مرتكب الواقعة

التفاصيل عبر الرابط:

مراقبة سرية كشفت المستور.. كواليس سقوط أب متهم بالاعتداء جنسيا على ابنته القاصر

ملابسات جديدة كشفتها التحريات والتحقيقات في اتهام أب بالاعتداء الجنسي على ابنته القاصر بمنطقة الهرم، غرب الجيزة.

التفاصيل عبر الرابط:

النائب العام يُشكل لجنة عليا لوضع استراتيجية التحول الرقمي

أصدر النائب العام المستشار حماده الصاوي، اليوم السبت، القرار رقم (١٤٧٤) لسنة ٢٠٢١ بتشكيل لجنة عليا لوضع استراتيجية النيابة العامة في التحول الرقمي برئاسة النائب العام وعضوية عدد من قادة النيابة العامة وأعضاء بها والخبير الرقمي بمكتب النائب العام.

التفاصيل عبر الرابط:

المشهد الأخير في مصرع سيدة بالوراق

لم تتحمل ربة منزل خبر غرق أحد أقاربها. خرجت إلى شرفة شقتها لتطلق صرخات أحدث دويًا في الحي الشعبي. لحظات معدودة كانت كفيلة بأن تلحق السيدة بالمتوفى بشكل مأساوي.

التفاصيل عبر الرابط:

الأمور المستعجلة تقضي بوقف إجراءات الحجز على "شقة الزمالك"

قضت الدائرة الأولى بمحكمة الأمور المستعجلة برئاسة المستشار أحمد يوسف، بوقف إجراءات تنفيذ حكم الحجز على "شقة الزمالك" الصادر ضد المستشار أحمد عبدالفتاح حسن.

التفاصيل عبر الرابط:

قاصر تحاول الهرب من جحيم والدها بالهرم

رحلة سفر رتبت لها قاصر في منتصف العقد الثاني من عمرها؛ هربًا من جحيم أبيها كانت سببًا في كشف المستور.

التفاصيل عبر الرابط:

مدرس تربية رياضية يطبق فنون القتال على مديره بالجيزة

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء مدحت فارس عن ملابسات جديدة في اتهام مدرس تربية رياضية بالاعتداء بالضرب على مدير مدرسة.

التفاصيل عبر الرابط:

تفحم محتويات شقة في الوراق دون إصابات (صور)

تفحمت محتويات شقة سكنية بمنطقة الوراق شمال الجيزة؛ إثر حريق هائل، السبت.

التفاصيل عبر الرابط:

الداخلية تضبط المتهمين بسرقة سيارة بالإكراه من قائدها في الفيوم

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط مرتكبي واقعة سرقة سيارة بالإكراه من قائدها بالفيوم.

التفاصيل عبر الرابط: