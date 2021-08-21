بسبب المصاهرة.. وفاة وإصابة اثنين بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط مرتكبى واقعة مقتل أحد الأشخاص بالقليوبية إثر التعدي عليه بالضرب لخلافات بينهم.

تلقيدى مركز شرطة بنها بمديرية أمن القليوبية من أحد المستشفيات بوفاة (طالب – مقيم بدائرة المركز) إثر إصابته "بكسر بعظام الجمجمة".

بالإنتقال والفحص وسؤال نجل عمومة المتوفى (مدرس- مقيم بذات الناحية) "مصاب بجروح قطعية وكدمات متفرقة"، قرر أنه حال تواجده رفقة المتوفى أمام المحل الخاص به حضرت سيارة يستقلها 3 أشخاص (عاملان – صاحب معرض دراجات نارية - مقيمين بدائرة المركز) قاموا بالتعدى عليه بواسطة عصا خشبية محدثين إصابته وإصابة المتوفى التى أودت بحياته، وذلك لوجود خلافات بينهم بسبب المصاهرة ، وبسؤال شقيق المتوفى (موظف بإحدى الشركات – مقيم بذات الناحية) أيد ذلك وإتهم المذكورين بإرتكاب الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين، والأداة المستخدمة فى الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.