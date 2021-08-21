شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يوقف 3 مسئولين عن العمل بالسلام بسبب الإشغالات والقمامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة إيقاف مدير فرع هيئة النظافة، ومدير الإشغالات بحى السلام أول، ومدير الإشغالات بحى النزهة عن العمل، وإحالتهم للتحقيق لتقاعسهم فى أداء الأعمال المنوطة بهم وسوء حالة النظافة وتواجد الإشغالات بالحيين.

جاء ذلك خلال جولة مفاجئة قام بها محافظ القاهرة بحى السلام أول وحى النزهة لمتابعة سير العمل بهما .

وأكد محافظ القاهرة وجود منظومة محكمة للرقابة والمتابعة والتقييم من جهات متعددة لمتابعة منظومة النظافة يتم فيها المحاسبة الدقيقة للمتقاعسين عن العمل على الفور .

وذكر محافظ القاهرة على أن استمرار أى مسئول داخل منظومة النظافة الجديدة فى مكانه مرتبط بأدائه لعمله بشكل جيد والمقصر لا مكان له فى منظومة العمل .

وحذر محافظ القاهرة من أن ظهور أى شكاوى خاصة بالنظافة بأى حي سيحاسب عنها المسئول عن ذلك مشددًا على أنه سيتم استبعاد المقصرين على الفور .