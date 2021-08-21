شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث مجلس الوزراء: لقاح كورونا إجباري لأعضاء منظومة التعليم بدءا من الطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه سيتم البدء في عملية التطعيم ضد كورونا فوق سن 18 عاماً، وكل من له صلة بالعملية التعليمية، وستكون عملية التطعيم لكل هذه الفئات تطعيما إجباريا، وهو ما تم تطبيقه في أحد القطاعات وهو قطاع السياحة، حيث تم تطبيقه في البحر الأحمر وجنوب سيناء، وكان لذلك أثر إيجابي على تشجيع السائحين على المجئ لمصر والاستمتاع دون خوف وهو ما سيتم تطبيقه في العملية التعليمية".

وقال: "نناشد الأهالي وأولياء الأمور على تشجيع أبنائهم على تلقي اللقاح المجاني، وسيشمل كل أعضاء المنظومة التعليمية حتى سائق السيارة الذي يصل بالأغذية إلى المدارس سيحصل إجباريا على اللقاح، وسيكون التحليل إلزامي لاستمرار هذه المعلمين والأساتذة في عملية التعليم، ومن هم دون 18 عام لن يحصلوا على اللقاح بشكل إجباري، ومازلنا لدينا حرص على ذلك، لأن منظمة الصحة العالمية وضعت قاعدة أن يكون سن 18 هو بداية الحصول على اللقاحات، ونحن في مصر لدينا أبحاث خاصة بهذا الأمر، وكورونا عودتنا أن كل الدراسات والأبحاث قابلة للتغير والتطوير، ورئيس الوزراء سيصدر قرارات تنظم عملية الحصول على اللقاح وتحديد الإجراءات المتخذة تجاه من يرفض الحصول عليه".

وقال: "سنعطي فترة محددة نسمح فيها بالحصول على اللقاحات، وبعد أن تنتهى المهلة فسيكون هناك إجراءات تجاه من رفض الحصول على اللقاح".