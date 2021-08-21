شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن استقبال 107 آلاف تظلم فى 553 ألف ورقة بتظلمات الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، استقبال 107 الف تظلم للثانوية العامة في 553 ألف ورقة امتحانيه منذ الساعة الثالثة عصرا حتى الآن والباب مفتوح لمدة أسبوع لتلقي التظلمات، ويسعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الرد على أى مشكلة خاصة بالنتائج من خلال موقع التظلم وليس السوشيال ميديا أو الإعلام أو الرسائل الخاصة.

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطوات وتعليمات التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2021، منها

عدم ســداد أية رســـوم ( التظلـــــم مجانــــي ) ولا توجـــد قيــود على عــدد المـــواد المتــظلم منـــها، ومدة التظلـــم إسبـــوع يبــدأ من السبــــت 21-08-2021 م وحتي الخميـــس 26-08-2021 م، ويتــم تحديـــد ( المــــادة أو المــــــواد ) المتظـــلم منهـــا.

وأوضحت الوزارة، أنه لا يجــوز التسجيــــل أكثــــر من مــــــرة أو التعديـــــل بعد إنتــــــهاء عمليــــــة التسجيــــــل، مع ضرورة متابعــة الموقع بعد التسجيــل للإطــلاع على نتيجــــة طلب التظــــلم.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت رابط تقديم تظلمات الثانوية العامة، وذلك عبر الرابط التالي:https://tazalom.emis.gov.eg

وأكدت الوزارة في بيان لها: تم الإعلان عن الرابط الإلكترونى لقبول طلبات إعادة فحص أوراق الإجابة لطلاب الثانوية العامة مجانًا ويستمر قبول الطلبات لمدة أسبوع ويتم إرسال نتائج الفحص حتى يوم ١٣ سبتمبر القادم،

وأوضحت الوزارة أن الفحص يتضمن تأكد الوزارة من الورقة الامتحانية ونسبتها إلى الطالب ويعاد تصحيحها يدويًا إذا تطلب الأمر.

وسوف يتسلم الطالب نتيجة الفحص إلكترونيًا موضحًا فيها سلامة الورقة ونسبتها إليه والدرجات الحاصل عليها وكذلك نسخة إلكترونية من ورقة إجابته المصححة ليطمئن بنفسه على سلامة التصحيح.