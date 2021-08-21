شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يوجه بتطوير واستغلال القرية البحثية المقامة بتوشكي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتطوير واستغلال القرية البحثية المقامة في توشكي واستكمال بنيتها الأساسية، لتصبح مركز بحثي وتدريبي عالي المستوى يوفر الكوادر المؤهلة للتعامل مع آليات الميكنة الزراعية المتطورة وأساليب الري الحديث وانتقاء افضل انواع الزراعات والمحاصيل، وذلك لتعزيز عناصر نجاح المشروع .

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.