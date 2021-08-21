شكرا لقرائتكم خبر عن حماية المستهلك يشن حملات على الأسواق ويضبط سلع ولحوم غير صالحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جهاز حماية المستهلك برئاسة المهندس أيمن حسام الدين رئيس الجهاز، أنه فى إطار خطة الجهاز للتفتيش على الأسواق وضمان منع وقوع جمهور المستهلكين تحت مظلة الإضرار بصحته وسلامته، والتأكد من إلتزام التجار بقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 والتصدى للإعلانات الوهمية عن عروض غير حقيقيه تؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقى لدى جمهور المستهلكين قامت الأفرع الجغرافيه للجهاز بشن حملات موسعة.

ففى محافظة كفرالشيخ تم ضبط كميات كبيره من اللحوم والجبن والمواد الغذائيه معروضه للبيع ومنتهية الصلاحية، كما تم ضبط 208 عبوة من مستلزمات قطع غيار السيارات بدون تاريخ إنتاج وبدون بيانات باللغة العربية طبقا لقانون حماية المستهلك، بالإضافة إلى غلق مركز طبى لمزاولة النشاط بدون ترخيص.

وفى محافظة أسيوط، شن 4 حملات على أسواق الأغذية والمجال الطبى والمرور على عدد من محلات الجزارة والمطاعم والأسواق الغذائية وتحرير 5 محاضر لأغذية غير صالحه للإستخدام، بإجمالى مضبوطات 106 كجم لحوم ودواجن غير صالحة ومتغير فى خواصها الطبيعيه، كما تم ضبط 1000 كرتونة سناكس منتهية الصلاحية.

وفى المجال الطبى تم ضبط صيدلية يعرض بها أدوية خاصه بالتأمين الصحى وغير مصرح بتداولها خارج المستشفيات الحكومية، كما تم المرور على 31 منشأه وعياده طبيه تم تشميع وغلق 12 عياده ومركز تحاليل غير مرخص، وضبط أدوية منتهية الصلاحيه وغير مرخص ببيعها يقدر ثمنها بحوالى 500 ألف جنيه، كما تم التحفظ على أدويه صادر بشأنها منشورات بعدم التداول وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة.

وفى محافظة بورسعيد تم ضبط تمور بدون بيانات صلاحيه ومجهول المصدر وكميه من اللحوم والدواجن بها تغير فى خواصها الطبيعيه وغير مدون عليها بيانات إنتاج، كما تم ضبط سوبر ماركت يستخدم علامه تجاريه شهيره خاصه بأحد المحلات الكبيره على خلاف الحقيقه مما يعد تضليلا للمستهلكين.

وفى محافظة الإسكندرية تم ضبط كميه كبيره من اللحوم والأسماك والمواد الغذائيه منتهية الصلاحيه وغير صالحه للإستهلاك الأدمى، وضبط عدد 540 علبة سجائر مجهولة المصدر، وتم غلق 7 محلات وصيدليات لمزاولة النشاط بدون ترخيص، وتم توقيع عقوبة الغرامة الفورية لعدد 12 كافيتريا ومطعم لعدم تطبيق الإجراءات الإحترازية، كما تم ضبط 8 محلات تجاريه تعلن عن تخفيضات بدون الحصول على التصاريح اللازمة لذلك.

وفى محافظة الشرقية أسفرت حملات فرع الجهاز على مختلف أوجه النشاط عن تحرير عدد من المحاضر ضد صاحب محل أعلاف حيوانيه لحيازته سلع مجهولة المصدر، وتم التحفظ على 95 كرتونه زيت طعام يتحتوى كل كرتونه على 12 عبوه زنة العبوه الواحده 1 كجم باجمالى حوالى 1.5 طن، والتحفظ على 23 كرتونه لحوم مجمده زنة الكرتونه 20 كجم مجهولة المصدر، كما تم تحرير عدد من المحاضر ضد محلات جزاره للذبح خارج المجازر الحكومية.

وتم المرور على عدد من الأسواق التجاريه للتأكد من جدية التخفيضات المعلن عنها وحصولها على التصاريح اللازمة، كما تم غلق وتشميع 3 مراكز تعليميه غير مرخصه ولا تتبع الإجراءات الإحترازيه لمواجهة إنتشار فيروس كورونا.

وفى محافظة سوهاج تم ضبط أحد الأشخاص يمارس مهنة الصيدلة داخل صيدلية بدون ترخيص، ويبيع أدويه مدرجه بالجدول الثالث بقانون المخدرات بدون روشته طبيه والإتجار بأدويه مهربه وغير مسجله بوزارة الصحه وأدويه منتهية الصلاحية.

كما تم ضبط أحد محلات بيع المستلزمات الطبية لعرضه محاليل طبيه مجهولة المصدر، وتم التحفظ على كافة المضبوطات وفى مجال المواد الغذائية، تم ضبط أحد مخازن تعبئة زيت الطعام يعمل بدون ترخيص، وضبط أحد مخازن المواد الغذائية لحيازة وعرض سلع مجهولة المصدر، وتم التحفظ على 7400 علبة عصير منتهى الصلاحية وضبط عبوات سكر ناقص الوزن وعدد كبير من عبوات المياه المعدنية مجهولة المصدر.

وفى محافظة الدقهليه تم تحرير محاضر ضد محل بويات لعرضه دهانات منتهية الصلاحية، والتحفظ على عدد كبير من المنتجات مجهولة المصدر، كما تم التحفظ على كميات كبيره من الأغذية منتهية الصلاحية والبعض منها غير صالح للإستخدام الأدمى داخل محل مواد غذائية، وتم تحرير عدد من المحاضر لبعض المحلات المشتركة فى التخفيضات الموسميه لعدم الإعلان عن الأسعار قبل وبعد الخصم.

وفى محافظة الإسماعيليه تم ضبط عدد من المحلات التجاريه لا تقوم بالإعلان عن الأسعار وتعرض سلعا مستورده مجهولة المصدر وتعمل بدون ترخيص، وتم تحرير 16 محضر تم إرسالها للنيابة العامة.

وفى محافظة المنوفية تم تنفيذ عدد 5 حملات أسفرت عن ضبط 4 طن سكر مجهول المصدر بأحد مصانع أدوات التجميل ولاتوجد فواتير تدل على مصدره، كما تم ضبط 420 كرتونة مستحضرات تجميل مختلفة الأحجام والأنواع عليها بيانات غير صحيحة، مما يعد سلوكا خادعا يضلل المستهلكين بالإضافة إلى كمية كبيرة من أدوات التعبئه والتغليف الخاصه بالمنتج.

وفى محافظة الفيوم تم المرور على عدد من المحلات التجارية للتأكد من صحة إجراءات الإشتراك فى التخفيضات الموسمية وتحرير محاضر للإعلان عن تخفيضات وهميه وبدون استصدار التصاريح اللازمه لذلك، وتم إغلاق 3 منشآت طبية لإدارتها بدون ترخيص.

وفى محافظة بنى سويف تم تحرير عدد من المحاضر لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم إصدار فواتير فانونيه وتم غلق 2 عياده خاصه بدون ترخيص.

وفى محافظة البحيرة تم ضبط 2 مصنع يعمل بدون سجل صناعى، وتم التحقظ على خمسة أطنان علف وطن ذره مجهولين المصدر كما تم ضبط 2500 قطعة شيكولاتة منتهية الصلاحية، 350 عبوه أصناف مختلفه منتهية الصلاحية، كما تم ضبط اثنان ونصف طن فول مجروش منتهى الصلاحية.

وفى محافظة السويس تم ضبط 300 لتر زيت مستعمل غير صالح للإستخدام ومعد بغرض إعادة تدويره وبيعه للمستهلكين، كما تم ضبط كميه كبيرة من الدواجن غير صالحه للإستهلاك الأدمى، وتم إعدام المضبوطات بمعرفة مفتش أغذيه مرافق للحملة.

وفى محافظة القليوبية تم تنفيذ 3 حملات أسفرت عن ضبط عدد 1170 منتج طبى مجهول المصدر وغير مصرح بتداوله، كما تم ضبط كميه كبيرة من المنتجات غير مدون عليها بيانات ومجهولة المصدر.

وفى محافظة أسوان تم شن 3 حملات أسفرت عن تحرير عدد من المحاضر لعرض سلع غذائية غير مدون عليها أى بيانات وغير صالحة للإستخدام الأدمى.