شكرا لقرائتكم خبر عن فتوى اليوم.. ما حكم الصلاة على الجنين بعد دفنه إن لم يصل عليه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الخليج 365 تقديم خدماته فتوى اليوم حيث ورد سؤال للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وهو : ما حكم الصلاة على الجنين بعد دفنه حيث إننا لم نصل عليه؟، وجاء رد اللجنة كالآتى :

فننظر فإن نزل حيا واستهل صارخا وجبت الصلاة عليه، وإن نزل ميتا لا تجب الصلاة عليه، وقيل يصلى عليه.

وقد ورد في الحديث عنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- أنه قَالَ « إِذَا اسْتَهَلَّ الْمَوْلُودُ وُرِّثَ ». سنن أبى داود (3/ 87).وفي رواية : إِذَا اسْتَهَلَّ الْمَوْلُودُ صُلِّيَ عَلَيْهِ وَوُرِّثَ . سنن الدارمي (ص: 725).

وإن كان الجنين قد تم دفنه بعد نزوله حيا بغير صلاة عليه فتشرع الصلاة عليه عند قبره.