شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المهندسين يستقبل أحمد أسامة بطل أوليمبياد طوكيو ويمنحه درع النقابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وأعرب ضاحى عن فخره بأن بطل مصر أحد أبنائه المهندسين، حيث إن اللاعب يدرس بكلية الهندسة بالأكاديمية البحرية، ووالده ايضا هو المهندس اسامه الجندى تخصص شعبة الغزل والنسيج.

وشدد نقيب المهندسين على ضرورة الاهتمام بالعلم والرياضة معا فى خط متواز، مؤكدا ان الاهتمام بالرياضة لا يقل أهمية عن الاهتمام بالدراسة العلمية، بل إنها تصبح حافزا وسندا فى أحيان كثيرة.

وأكد ضاحى على اللاعب بضرورة الاستمرار فى تفوقه الرياضى ليرفع اسم مصر عاليا والمواظبة أيضا على متابعة دراسته بكلية الهندسة، وقال له "الشطاره هى الموازنه بين الاتنين".

وأضاف النقيب اثناء المقابلة التى تمت بحضور والد ووالدة اللاعب وبحضور المهندس حسن عبدالعليم الامين العام

المهندس احمد حشيش امين الصندوق المساعد والمتحدث الاعلامى للنقابة والدكتور حماد عبدالله رئيس المكتب الفني

والدكتور محمد اليمانى رئيس الشعبة الكهربائية والمهندس محمد الحسينى امين شعبة مدني والدكتور وليد خضراوى عضو لجنة الشباب، أن باب نقابة المهندسين مفتوح دائما امام أبنائها المتفوقين من المهندسين وكذلك ابناء المهندسين المتفوقين.

وأكد ضاحى للاعب واسرته ان الرئيس السيسى هو اول المهتمين بتكريم ابناء مصر المتفوقين ودعمهم .

وثمن بكل حب وتقدير التكريم الغالى الذى ناله اللاعب احمد اسامه من السيد رئيس الجمهورية.

وقام النقيب بتكريم اللاعب واعطائه درع نقابة المهندسين وشهادة تقدير لما قدمه كوجهه مشرفه للمهندسين الشباب

واللاعب أحمد أسامة الجندى هو لاعب نادى الشمس، ومنتخب مصر للخماسى الحديث، تُوّج فى عام 2018 بالميدالية الذهبية فى دورة الألعاب الأولمبية للشباب، والميدالية الذهبية ببطولة العالم للشباب، وذهبية بطولة العالم للناشئين، ليحقق بذلك ثلاثية تاريخية لم يسبقه إليها أحد فى تاريخ اللعبة.

فاز الجندى بالميدالية الفضية فى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 كأول مصرى يحقق ميدالية أولمبية فى الخماسى الحديث، وقد فاز بجائزة أفضل لاعب فى العالم على مستوى الناشئين، من قبل الاتحاد الدولى للخماسى مرتين على التوالي.

وأدرج الجندى فى قائمة الشرف الوطنى المصري، باب الرياضيين اعتبارًا من 11/1/2019، بعد منح اسمه قلادة تاميكوم من الطبقة الماسية.

بدأ الجندى مشواره الرياضى فى سن مبكرة، وذلك لدى التحاقه بنادى طلائع الجيش، ومارس التمرينات فى رياضتى السباحة والجرى وهو بعمر 6 سنوات، وفى سن الرابعة عشر بدأ التمرين على الرماية والسلاح، وتصل عدد ساعات التمرين فى رياضة الخماسى إلى 8 ساعات يوميًا.

يحتل الجندى المركز الأول فى التصنيف الدولى للناشئين، والمركز العاشر فى التصنيف الدولى للكبار فى رياضة الخماسى الحديث.

وعن حياته الشخصية خارج المجال الرياضى يعد الجندى الابن الثالث بين أربع أبناء، تكبره أختان، ويصغره أخ، لأب يعمل مهندسًا ميكانيكيًا، فى حين عملت والدته معلمة، حتى استقالت عام 2018 من أجل التفرغ لإدارة أعمال ابنها الشاب، ومشواره الرياضى الواعد. وإلى جانب مسيرته الرياضية، يدرس الجندى فى الوقت الحالي، الهندسة بالأكاديمية البحرية. ويُجيد اللغة الإنجليزية بطلاقة، والفرنسية بقدر متوسط، بالإضافة إلى لغته الأم.

ومؤخرًا منح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اللاعب أحمد أسامة الجندي، صاحب الميدالية الفضية فى أولمبياد طوكيو فى الخماسى الحديث وسام الرياضة من الطبقة الثانية، وكذلك مدربه السيد عبد الرحمن محمد علي.