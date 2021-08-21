الداخلية: ضبط عامل بتهمة قتل سائق "توك توك" بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة العثور على جثة سائق "توك توك" بالدقهلية، وتحديد وضبط مرتكب الواقعة

تلقى مركز شرطة السنبلاوين بمديرية أمن الدقهلية، إخطارًا بالعثور على جثة شخص بدائرة المركز، وما تبين أنه سائق "توك توك" - مقيم بدائرة المركز، "مصاب بجرح بالرقبة"، والعُثور بجواره على (سلاح أبيض "سكين مدممة " - هاتف محمول)، وما قرره والده (عامل - مقيم بذات العنوان) بخروج نجله للعمل على مركبة التوك توك " ملك والدة المجنى عليه" ، وعدم عودته وعلمه بوفاته عقب ذلك.

وتوصلت جهود فرق البحث برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة مديرية أمن الدقهلية إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة أبو كبير بالشرقية).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، و بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأضاف بتعرفه على المجنى عليه حال تردده على دائرة مركز شرطة السنبلاوين وإستقلاله مركبة "التوك توك" رفقة المجنى عليه وبتاريخ الواقعة تقابلا بناءً على ميعاد سابق عقب إيهامه للمجنى عليه بأن بحوزته بعض البضاعة يرغب فـى توزيعها وعقب تقابلهما وتناولهما العشاء طلب منه توصيله إلى أقرب مكان لدائرة مركز شرطة ديرب نجم المتاخم بدائرة مركز شرطة السنبلاوين ، وأثناء السير بالطريق طلب منه التوقف وعقب نزوله غافلة وتعدى عليه بالسكين المعثور عليها بجوار جثة المجنى عليه فأودى بحياته وقام

بدفعه خارج المركبة ، واستولى عليها ولاذ بالهرب.

كما تم ضبط مركبة "التوك توك" المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.