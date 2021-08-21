مراقبة سرية كشفت المستور.. كواليس سقوط أب متهم بالاعتداء جنسيا على ابنته القاصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ملابسات جديدة كشفتها التحريات والتحقيقات في اتهام أب بالاعتداء الجنسي على ابنته القاصر بمنطقة الهرم، غرب الجيزة.

مع محاولة الطفلة "شهد" الهرب من أبيها واستقلالها قطار الصعيد، تمكن رجال الأمن من ضبطها وتسليمها لمسؤولي نجدة الطفل.

بسؤالها عن السبب "مش عايزة أعيش مع أبويا.. عايزة أقعد مع أمي في البلد (الأقصر)"، لتسلم الطفلة إلى والدتها.

بعد مرور ساعات معدودة، علم الأب بما حدث، ليسافر إلى الأقصر، لينهر طفلته على تركها له، واصطحبها مجددا إلى مكان عمله بمنطقة الهرم.

لم يترك مسؤولو نجدة الطفل الصغيرة تعاني مجددا. استمرت عملية المراقبة لها عبر مصادر سرية. عاودوا سؤال "شهد" عن ظروفها الحالية فأخبرتهم بالطامة الكبرى "أبويا بيعتدي عليا جنسيا".

عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط الأب المشكو في حقه في أحد الأكمنة التي أعدت له، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق