تيسيرًا على المواطنين.. النائب العام يُشكل لجنة عليا لوضع استراتيجية التحول الرقمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أصدر النائب العام المستشار حماده الصاوي، اليوم السبت، القرار رقم (١٤٧٤) لسنة ٢٠٢١ بتشكيل لجنة عليا لوضع استراتيجية النيابة العامة في التحول الرقمي برئاسة النائب العام وعضوية عدد من قادة النيابة العامة وأعضاء بها والخبير الرقمي بمكتب النائب العام.

وتختص اللجنة، وفق بيان للنيابة العامة اليوم، بوضع الاستراتيجية وسياساتها والإشراف على تنفيذها ومتابعتها وتحديثها تماشيًا مع التطورات في مجال التحول الرقمي.

وكان النائب العام أمر بوضع الاستراتيجية اتباعًا للمنهج العلمي في هذا المجال، وضمانًا للتقدم فيه مُواكبةً لتوجه الدولة المصرية ومؤسساتها نحو تفعيل سياسة التحول الرقمي؛ تيسيرًا على المواطنين وتحقيقًا للعدالة الناجزة.