"وقعت من البلكونة وهي بتصوت".. المشهد الأخير في مصرع سيدة بالوراق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

لم تتحمل ربة منزل خبر غرق أحد أقاربها. خرجت إلى شرفة شقتها لتطلق صرخات أحدث دويًا في الحي الشعبي. لحظات معدودة كانت كفيلة بأن تلحق السيدة بالمتوفى بشكل مأساوي.

مساء أمس تلقى اللواء عمرو طلعت مساعد مدير أمن الجيزة لقطاع الشمال إشارة من شرطة النجدة بسقوط سيدة من علو بمنطقة الوراق.

انتقلت قوة إلى محل البلاغ، وتبين مصرع سيدة إثر سقوطها من شرفة شقة بالطابق الرابع بعقار سكني بشارع (10).

تحريات الرائد هاني مندور رئيس مباحث الوراق، ومعاونه النقيب أحمد ماهر توصلت إلى أنه عقب تلقي السيدة خبر وفاة ابن شقيق زوجها غرقًا، أصيبت بحالة نفسية سيئة دخلت إثرها في نوبة بكاء، ثم خرجت إلى الشرفة صارخة فاختل توازنها وسقطت جثة هامدة.

تم إيداع الجثة مشرحة المستشفى، وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة، إلى النيابة العامة للتصريح بالدفن.