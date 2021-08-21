​"عمال مصر" تعلن تفويض الرئيس السيسي والقوات المسلحة لحماية الأمن القومي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

دعا عادل عبدالفضيل، رئيس نقابة العاملين بالمالية والضرائب والجمارك، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، العمال إلى المزيد من التفاني والإخلاص في العمل، باعتبارهم أحد أبرز أذرع العملية الإنتاجية، وإدارة الدولاب الوظيفي في كافة المؤسسات ومواقع العمل والإنتاج.

جاء ذلك خلال كلمته في احتفالية نظمتها اللجنة النقابية بديوان عام وزارة المالية برئاسة خالد الصياد، وبحضور وزير المالية الدكتور محمد معيط، ولفيف من قيادات "الوزارة" و"النقابيين"، لتكريم العامل المثالي.

ووجه عبدالفضيل، الشكر إلى وزير المالية الدكتور محمد معيط على دعمه وإيمانه لدور التنظيم العمالي داخل "الوزارة"، موضحا أن المرحلة المقبلة تتطلب الإستمرار في تكريم العامل المثالي باعتباره قدوة يحتذى به، ولتشجيع الأخريين على الإخلاص في العمل وتطوير أنفسهم من خلال التدريب والتثقيف والتوعية.

ورحب بوزير المالية قائلاً :"ذلك الوزير الهمام الذي قاد "الوزارة" في مرحلة حساسة يمر بها الوطن، وفي اعتقادي أنها مرحلة لم يسبق وأن مرت بها مصر من حيث حجم التحديات الداخلية والخارجية، حيث تمكن الوزير معيط بإثبات جدارة غير مسبوقة على أرض الواقع كشفت عنها كل المؤشرات والإنجازات والإشادات المحلية والدولية التي حظيت بها الوزارة وسياساتها في عهده.

كما رحب بجميع القيادات والعاملين بالوزارة على دورهم في تنفيذ خطط التطوير والنهوض والقيام بالمهام الإستراتيجية على أكمل وجه.

وأضاف عبدالفضيل:"إننا اليوم بصدد هذه الإحتفالية التي تنظمها النقابة العامة بهدف تكريم العامل المثالي، وما كان لهذه الإحتفالية أن تكون اليوم إلا بدعم وتأييد ورعاية الوزير محمد معيط ،الذي يؤكد في كل مناسبة على اهتمامه المستمر بتطوير العنصر البشري المتمثل في العاملين بالوزارة، وخاصة في ظل مشروعات التطوير والتحول الرقمي التي يتم تنفيذها، وذلك لجميع العاملين سواء بوزارة المالية ، أو مصالحها الايرادية من خلال تطوير مهاراتهم ومعارفهم عن طريق البرامج التدريبية المستمرة التي تصقل هذه المهارات وتنمي هذه القدرات.."

وقال :"إننا اليوم ومن خلال هذه الإحتفالية نريد أن نثمن ونعلن أمام الرأي العام عن تقديرنا للعقلية التي تدير هذه الوزارة بقيادة الوزير معيط، والذي يؤمن إيماناً كاملاً بالدور الذي يلعبه التنظيم النقابي العمالي داخل الوزارة وكافة قطاعاتها، والخدمات التي يقدمها "الإجتماعية والإقتصادية والثقافية والصحية "، ودورها في توعية العمال بالحقوق والواجبات ليس تجاه العمل داخل الوزارة فقط، بل تجاه الدولة المصرية في مواجهة التحديات التي تواجهها في الداخل والخارج".

وتابع: "رسالتي الأن لكل عامل مكرم اليوم أن هذا التكريم لا يعني فقط التفوق في العمل داخل الوزارة، والقيام بالمهام على أكمل وجه، بل هو دليل على التمييز أيضا داخل أسرته ومجتمعه الصغير الذي يعيش فيه كفرد متميز وسط أسرته وجيرانه، كما نؤكد دعمنا اللامتناهي للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي على برامج الحماية الإجتماعية، والمشروعات العملاقة التي تخدم خطط التنمية وتوفر فرص العمل، كما نفوض الرئيس وقواتنا المسلحة وشرطتنا الباسلة في إتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات لحماية أمننا القومي في الداخل والخارج ".

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