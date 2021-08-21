التموين: استعراض استراتيجية الشركة المصرية السودانية للتنمية مع الوفد السوداني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

اجتمع الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، مع الوفد السوداني، والذي ضم عددًا من أعضاء وممثلي الشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة، التي أنشأت في أبريل 2021، وممثلي شركة الاتجاهات السوادنية.

وخلال الاجتماع أكد الوزير، أن الشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة هي نتاج العلاقات الاستراتيجية بين الدولتين الشقيقتين وتعزيز التكامل الاقتصادي واستغلال الموارد الاقتصادية إضافة لكونها ستكون لها دورًا كبيرًا في التسويق لصادرات البلدين وسد احتاجاتهما في أي أسواق أخرى وتحقيق الأمن الغذائي من خلال تعزيز القيمة المضافة وإنشاء التحالفات الاستراتيجية تحت مظلة الشركة وزيادة التبادل التجاري بين البلدين في مجال صناعة اللحوم والزيوت والسكر وصناعة الخميرة وصناعات السمسم وغيرها من المنتجات الغذائية وغير الغذائية.

وأكد المصيلحي أن اجتماع اليوم للوقوف على آخر المستجدات والتطورات بالشركة وخطتها الاستراتيجية خلال الفترة المقبلة، مضيفًا أن الشركة ستساهم في خلق كيانات اقتصادية أخرى بين الدولتين الشقيقتين إضافة إلى توفير آلاف فرص العمل للشباب من البلدين.

وأكد اللواء أحمد حسنين، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية أن مصر تساهم بـ60% من رأس المال، مشيرًا إلى أن التعاون مع شركة اتجاهات السودانية يعود إلى عام 2014، مع إبرام أول عقد معها لتوريد اللحوم السوادني الطازجة.

وأشار إلى أن شركة اتجاهات السودانية تعاقدت مع وزارة التموين لتطوير وإدارة 25 منفذًا تابعًا للشركة القابضة للصناعات الغذائية متخصصة لبيع اللحوم بنظام الشراكة مع إطلاق علامة تجارية جديدة يطلق عليها "Just Meat" إضافة إلى بيع اللحوم الطازجة داخل منافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية بمجمعاتها الاستهلاكية.

وأكد الوفد السوداني أن التعاون مع وزارة التموين ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية سيساهم في زيادة التبادل التجاري بين البلدين، مشيرين إلى الكيان الاقتصادي لهذه الشركة الجديدة سيكون لها مردود اقتصادي بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للاستثمار أيضًا، مؤكدين أن الشركة التي تم تأسيسها لديهم قدرات مالية كبيرة وفنية هائلة.