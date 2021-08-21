وكالة الفضاء المصرية: إطلاق 4 أقمار صناعية لأغراض بحثية العام المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - (أ ش أ):

كشف الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إطلاق مصر العام المقبل 4 أقمار صناعية من نوعية "كيوب سات" لأغراض الاستشعار من البعد والبحث العلمي، في إطار استراتيجية الدولة المصرية التي تسعى إلى توطين وتطوير الاستخدام السلمي لعلوم وتكنولوجيا الفضاء، وبناء أنظمة فضائية بتكنولوجيا مصرية خالصة تساهم في إعداد أجيال وكوادر علمية تنهض بالبلاد وتدعم الصناعة المصرية وتصل بها إلى المنافسة العالمية.

وقال القوصي، إنه سيتم في مايو 2022 إطلاق قمر وكالة الفضاء المصرية "EgSAcube - 3" المصمم بالكامل في الوكالة، وقمر "EgSAcube-4" بالتعاون مع جامعة بنها.

وأضاف انه سيتم كذلك في النصف الثاني من عام 2022 إطلاق أول قمر للجامعات المصرية، إلى جانب إطلاق قمر "NEXSAt" بالتعاون مع إحدى الشركات الألمانية نهاية العام المقبل.

ومن جانبه، كشف الدكتور محمد خليل عراقي نائب الرئيس التنفيذي للوكالة التفاصيل العلمية لتلك الأقمار، موضحًا أنه تم التعاقد مع اليابان على إطلاق الأقمار "EgSAcube - 3" وحجمه أكبر ثلاث مرات من الحجم العادي لأقمار الكيوب سات، والقمر "EgSAcube-4" وحجمه 1.3 كيلوجرام.

وأشار إلى أنه تم كذلك التعاقد مع اليابان لإطلاق قمر الجامعات المصرية، وهو قمر مكوناته وتصميمه واختباراته مصرية خالصة 100%، و حجمه 10 سم في 10 سم، ويزن حوالي 1.3 كيلوجرام وهو قمر خاص بالاستشعار عن بعد ومزود بكاميرا تصوير لالتقاط بعض الصور لكوكب الأرض، وسيتم إطلاقه من محطة الفضاء الدولية على مدار 450 كيلو، وعمره الافتراضي من 6 أشهر وحتى عام.

وبالنسبة لقمر " NEXSAt"، أوضح أنه سيتم إطلاقه نهاية العام المقبل بالتعاون مع إحدى الشركات الألمانية، وهو من نوعية الأقمار الصغيرة، ويزن 65 كيلو جراما ومخصص لأغراض الاستشعار عن بعد.

وعن القمر الصناعي المصري "مصر سات 2"، قال إنه قمر للاستشعار من البعد وأغراض البحث العلمي وسيتم إطلاقه بالتعاون مع الجانب الصيني في الربع الأول من عام 2023، وهو من الأقمار متوسطة الحجم يزن 350 كجم، مثبت عليه كاميرات بدقة إيضاحية 2متر، مشيرًا إلى انه تم الانتهاء من التصميم وبناء النموذج الهندسية وجاري العمل حاليًا على بناء النموذج الفضائي.

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