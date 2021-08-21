شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. التعليم تعلن رابط تقديم التظلم على نتيجة الثانوية 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة.

التعليم: تطعيم الطلاب ضد كورونا لم يتقرر بعد ويتم وفق أولويات أخذ اللقاح

رد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على إمكانية تطعيم الطلاب فوق سن 12 عاما إجباريا ضد فيروس كورونا، قائلا: هذا لم يتقرر بعد ووفقا لأولويات التطعيم وتوفر اللقاحات نظرا لأعداد الطلاب الكبيرة جدًا وهو ما يتقرر عادة في لجنة إدارة الأزمة.

رسميا.. التعليم تعلن رابط تقديم التظلم على نتيجة الثانوية 2021

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، رابط تقديم طلبات التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2021، حيث يقدم الطلاب الراغبين فى التظلم على النتيجة طلباتهم إلكترونيا وتتضمن ملء استمارة بها بيانات الطالب " الاسم ورقم الجلوس والمواد التى يرغب فى التظلم عليها.

رئيس الوزراء: الرئيس يتابع كل أعمال التطوير بالإسكندرية ويوجه بسرعة التنفيذ

توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته اليوم لمحافظة الإسكندرية، إلى منطقة المنتزه؛ يرافقه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، واللواء أحمد العزازي، نائب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للمنطقة الشمالية، لمتابعة أعمال التطوير التي تتم لعدد من المنشآت في هذه المنطقة المميزة.

تنسيق المرحلة الأولى 2021.. استمرار توافد الطلاب على المعامل لتسجيل الرغبات

يواصل طلاب الثانوية العامة التوافد على مقر معامل التنسيق بكلية الهندسة بجامعة القاهرة، لتسجيل الرغبات من خلال موقع التنسيق الالكتروني، وذلك بعد أن استلم الطلاب شهادات الثانوية العامة.

كيف تقدم لكلية الشرطة عبر الإنترنت من منزلك فى 5 خطوات؟ إنفوجراف

تستقبل أكاديمية الشرطة خلال هذه الأيام طلبات الراغبين في الالتحاق بها من الحاصلين على الثانوية وما يعادها عبر الانترنت حتى يوم 6 سبتمبر المقبل.

غدا طقس حار بالقاهرة شديد الحرارة جنوبا والعظمى بالعاصمة 36 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأحد، طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد .

حقق فريق ليفربول فوزاً مستحقاً على بيرنلي بنتيجة 2-0، فى المباراة التى جمعتهما ظهر اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات الدوري الإنجليزي على ملعب "أنفيلد".

ارتفاع صادرات مصر غير البترولية 22 % لتسجل 17.7 مليار دولار أول 7 أشهر من 2021

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن الصادرات المصرية غير البترولية حققت زيادة ملموسة بنسبة 22% خلال الـ7 أشهر الأولى من عام 2021 حيث بلغت 17 مليار و 701 مليون دولار مقابل نحو 14 مليار و 552 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 وبفارق 3 مليار و148 مليون دولار ، مشيرةً إلى أن الزيادة فى الصادرات المصرية جاءت بفضل الجهود الكبيرة التى بذلتها الحكومة لمساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية خلال أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" الأمر الذى ساهم فى إستمرار دوران عجلة الإنتاج والحفاظ على الأسواق التصديرية

رئيس الوزراء يكلف بدهان جميع واجهات المباني المحيطة بـ"محطة مصر" بالإسكندرية

خلال جولته اليوم بمحافظة الإسكندرية، حرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على تفقد مشروع تطوير ميدان محطة مصر بالمحافظة، ورافقه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، واللواء أحمد العزازي، نائب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للمنطقة الشمالية.

المتحدث باسم الخارجية يؤكد إدانة مصر القوية للإرهاب بكافة أشكاله وصوره

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، اليوم السبت، إدانة مصر القوية للإرهاب بكافة أشكاله وصوره، مشيرا إلى معاناة الأبرياء ضحايا الاعتداءات الإرهابية في مصر ومختلف أنحاء العالم، وذلك في تدوينة له عبر حسابه الرسمي على تويتر بمناسبة اليوم الدولى لتخليد ذكرى ضحايا الإرهاب الذى يتم الاحتفال به في 21 أغسطس.

محمد صلاح يحمل شارة قيادة المنتخب بصفة نهائية ودائمة

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام البدرى، منح شارة القيادة بصفة دائمة ورسمية لمحمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي حال انضمام لاعب من كبار السن، مثل عبد الله السعيد أو أحمد فتحي أو أى لاعب آخر، وتم الاتفاق بصفة نهائية على منح الشارة لمحمد صلاح فى جميع مباريات المنتخب المقبلة.

التعليم: تطعيم الطلاب ضد كورونا لم يتقرر بعد ويتم وفق أولويات أخذ اللقاح

رد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على إمكانية تطعيم الطلاب فوق سن 12 عاما إجباريا ضد فيروس كورونا، قائلا: هذا لم يتقرر بعد ووفقا لأولويات التطعيم وتوفر اللقاحات نظرا لأعداد الطلاب الكبيرة جدًا وهو ما يتقرر عادة في لجنة إدارة الأزمة.

الأعلى للجامعات يوافق على خطة تطعيم أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب

شدد وزير التعليم العالى على سرعة تنفيذ الجامعات توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتطعيم عناصر منظومة الجامعات والمعاهد من أعضاء هيئة التدريس والإداريين والعاملين والطلاب ضد فيروس كورونا، استعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد.

القمر وزحل والمشترى فى "مثلث سماوى" يزين السماء الليلة فى مشهد بديع

يرصد بسماء مصر والوطن العربي بعد غروب الشمس اليوم السبت 21 اغسطس 2021 وحلول ظلمة الليل انتظام القمر الأحدب المتزايد مثلث سماوي مع كوكبي المشتري وزحل باتجاه الأفق الجنوبي وهي فرصة للتصوير.

التموين: وقف نظام صرف الخبز والسلع بجميع المحافظات الثلاثاء المقبل للصيانة

تلقى الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية تقريرا من قطاع الرقابة والتوزيع التابع للوزارة حول آخر مستجدات صيانة قواعد البيانات وتطبيقات الخبز والتموين، حيث سيتوقف النظام بالنسبة للمخابز والمطاحن والبقالين التموينين بجميع المحافظات اعتبارا من الساعة التاسعة مساء يوم الثلاثاء 24 أغسطس الجارى، وحتى الساعة الواحدة صباحا يوم الأربعاء الموافق 25 أغسطس الجاري ولمدة 5 ساعات فقط.