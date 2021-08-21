شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الدفاع الأمريكية تعلن إجلاء 17 ألف شخص من كابول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم السبت، سيطرتها على الأمن في مطار العاصمة الأفغانية كابول.

وقالت الوزارة في مؤتمر صحفي حول الأوضاع في أفغانستان، إن قوات الولايات المتحدة الأمريكية نقلت 17 ألف شخص منذ بدء عمليات الإجلاء من كابول، مؤكدة أنه ستقوم بمراجعة وثائق الأفغانيين الذين غادروا بلادهم.

من ناحية أخرى، أوصت السفارة الأمريكية لدى أفغانستان المواطنين الأمريكيين بتجنب المطار بالعاصمة الأفغانية كابول، محذرة من وجود "تهديدات أمنية محتملة".

وقالت السفارة - في تحذير أمني أصدرته اليوم السبت، "بسبب التهديدات الأمنية المحتملة خارج بوابات مطار كابول؛ ننصح المواطنين الأمريكيين بتجنب الانتقال إلى المطار وتجنب بواباته خلال هذا الوقت ما لم تتلقوا تعليمات فردية من ممثل للحكومة الأمريكية لفعل ذلك".