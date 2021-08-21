شكرا لقرائتكم خبر عن القمر الأحدب وزحل والمشترى مثلث سماوى يزين السماء الليلة فى مشهد بديع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد بسماء مصر والوطن العربي بعد غروب الشمس اليوم السبت 21 اغسطس 2021 وحلول ظلمة الليل انتظام القمر الأحدب المتزايد مثلث سماوي مع كوكبي المشتري وزحل باتجاه الأفق الجنوبي وهي فرصة للتصوير.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن المشتري أكثر لمعاناً من زحل، فالمشتري رابع المع جسم في قبة السماء بعد الشمس والقمر والزهرة، وسيظهر كنقطة بيضاء ساطعة للراصد بالعين المجردة وعند رصده من خلال المنظار او تلسكوب صغير سيشاهد قرص الكوكب وحوله أقماره الأربعة الكبيرة التي تعرف باسم "أقمار غاليلو" وهي: غانميد، كاليستو، يوروبا، ايوا - حيث تظهر كنقاط ضوئية صغيرة قرب المشتري.

أما كوكب زحل سيظهر للعين المجردة كنقطة ضوئية ذهبية خافتة ومن خلال تلسكوب صغير يمكن رؤية حلقاته التي بلغت أقصى ميلانها باتجاه الأرض في أكتوبر 2017 وجانبها الشمالي في قمة وضوحه.

خلال بقية الليل ستنتقل هذه الأجسام جميعا ظاهرياً نحو الغرب نتيجة لدوران الأرض حول محورها ولكن الحركة الحقيقية للقمر هي نحو الشرق بالنسبة للنجوم.

بمراقبة موقع القمر في نفس الوقت كل يوم سيلاحظ بأن حركته تكون نحو الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب، لذلك في اليوم التالي سيلاحظ أن القمر قد أصبح اقرب للمشتري نحو الشرق وهي حركتة الطبيعية في مدارة حول الأرض.