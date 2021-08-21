شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات.. رسميا.. التعليم تعلن رابط تقديم التظلم على نتيجة الثانوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت دواوين الوزارات اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد ”الخليج 365” حصاد الوزارات على مدار اليوم.

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رسميا.. التعليم تعلن رابط تقديم التظلم على نتيجة الثانوية 2021

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التعليم تعلن خطوات التظلم على نتيجة الثانوية 2021 وتتيح رابط تقديم الطلبات

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