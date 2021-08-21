شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق امتحانات المسابقة الموحدة لطلاب الدبلومات للالتحاق بالجامعات 26 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد المجلس الأعلى للجامعات، مواعيد امتحانات المسابقة المركزية والمُوحدة، للطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية الفنية "نظام الثلاث سنوات" والمدارس الثانوية الفنية "نظام الخمس سنوات" والمعاهد الفنية " نظام السنتان بعد الثانوية" للقبول بكليات (الزراعة – الحقوق – الهندسة – التجارة)، للالتحاق بالعام الجامعي 2021/2022 ، حيث يؤدي الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية التجارية امتحانات المسابقة الموحدة خلال الفترة من 26-29 سبتمبر، وشهادة المعاهد الفنية التجارية خلال الفترة من 3-6 أكتوبر، وشهادة الثانوية الصناعية والمعاهد الفنية والصناعية والثانوية الزراعية خلال الفترة من 30 سبتمبر وحتى 6 أكتوبر، والمعاهد الفنية الزراعية خلال الفترة من 4-6 أكتوبر، والمعاهد الفنية التجارية "شعبة قانون" خلال الفترة من 3-5 أكتوبر.

وفى نفس السياق، أحيط المجلس بتحديث الاعتراف المصرى بشهادة البكالوريا الفرنسية، في ضوء التعديلات التي تشمل بيان درجات شهادة البكالورويا.

وافق المجلس على تعديل مُسمى برنامج الماجستير المهني في سلامة ومراقبة الأغذية بكلية الزراعة جامعة سوهاج (مرحلة الدراسات العليا) بنظام الساعات المعتمدة، ليصبح برنامج الماجستير المهني في تكنولوجيا الأغذية بكلية الزراعة جامعة سوهاج (مرحلة الدراسات العليا) بنظام الساعات المعتمدة.