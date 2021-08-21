شكرا لقرائتكم خبر عن الأعلى للجامعات يوافق على خطة تطعيم أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد وزير التعليم العالى على سرعة تنفيذ الجامعات توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتطعيم عناصر منظومة الجامعات والمعاهد من أعضاء هيئة التدريس والإداريين والعاملين والطلاب ضد فيروس كورونا ، استعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد.

وأكد الوزير على سرعة تنفيذ قرارات لجنة الأزمات برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حول مسئولية الجامعات في تطعيم منتسبيها، ووجه برفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الجامعات والمعاهد وتجهيز كافة اللوجستيات اللازمة التي تضمن سلاسة التنفيذ، وسرعة تطعيم كافة عناصر منظومة الجامعات والمعاهد.

كما وجه بتقديم رؤساء الجامعات تقرير إحصائي أسبوعي للوزارة بما يتم في هذا الشأن.

واتصالًا بذلك، استمع المجلس إلى عرض قدمه الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة، والدكتور حسام عبدالغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، حول الخطة التنفيذية لتطعيم العاملين في منظومة الجامعات والمعاهد من أعضاء هيئة التدريس وإداريين وعاملين وطلاب، ووافق المجلس على الخطة التنفيذية التفصيلية في هذا الشأن مع التوجيه برفع استعداد وجاهزية المستشفيات الجامعية للتعامل مع أي مستجدات تخص فيروس كورونا، كما وجه الوزير بتشكيل لجنة بعضوية رؤساء الجامعات من ذوي خلفية طبية مع الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية للإشراف على منظومة التطعيم الشامل لعناصر منظومة التعليم بالجامعات الحكومية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدورى للمجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم السبت، بمقر جامعة الإسكندرية، بحضور الدكتور محمد لُطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات و أعضاء المجلس.

وجه المجلس الشكر لجامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عبدالعزيز قنصوه رئيس الجامعة، لاستضافتها اجتماع المجلس الأعلى للجامعات.