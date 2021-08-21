شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث باسم الخارجية يؤكد إدانة مصر القوية للإرهاب بكافة أشكاله وصوره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، اليوم السبت، إدانة مصر القوية للإرهاب بكافة أشكاله وصوره، مشيرا إلى معاناة الأبرياء ضحايا الاعتداءات الإرهابية في مصر ومختلف أنحاء العالم، وذلك في تدوينة له عبر حسابه الرسمي على تويتر بمناسبة اليوم الدولى لتخليد ذكرى ضحايا الإرهاب الذى يتم الاحتفال به في 21 أغسطس.

إلى ذلك، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أن هناك حاجة ماسة إلى سن تشريعات وطنية ووضع خطط مساعدة شاملة بهدف تلبية الاحتياجات القصيرة والطويلة الأجل لضحايا الإرهاب وأسرهم، مؤكداً أن المنظمة ستواصل دعم جهود الدول الأعضاء لتلبية احتياجات ضحايا الإرهاب.

وقال جوتيريش، فى كلمته خلال فعالية رفيعة المستوى عقدت افتراضياً فى الجمعية العامة للأمم المتحدة، بمناسبة اليوم الدولى لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب وإجلالهم، "إنه يتطلع إلى معرفة الكيفية التى يمكن من خلالها النهوض بهذه الجهود، والاستماع مباشرة من الضحايا حول احتياجاتهم وتحدياتهم، خلال المؤتمر العالمى الأول لضحايا الإرهاب، الذى تعتزم الأمم المتحدة عقده فى عام 2022م" .

احتفى أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، باليوم العالمى للعمل الإنسانى، مشيدا بالعاملين فى المجال الإنسانى، قائلا إنهم يضعون حياتهم على المحك كل يوم، مضيفا:"ليس لديهم أجندة سياسية هم مدفوعون فقط بسلامة وحقوق الإنسان".

وقال جوتيريش فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر: "يضع العاملون في المجال الإنساني حياتهم على المحك كل يوم، ليس لديهم أجندة سياسية، هم مدفوعون فقط بسلامة وحقوق الإنسان ورفاهية الأشخاص المحاصرين بسبب حالات الطوارئ، دعونا نحافظ على الأمل فى الإنسانية الذي يحملونه في قلوبهم أثناء قيامهم بمهمتهم".