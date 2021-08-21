شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: تطعيم الطلاب ضد كورونا لم يتقرر بعد ويتم وفق أولويات أخذ اللقاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على إمكانية تطعيم الطلاب فوق سن 12 عاما إجباريا ضد فيروس كورونا، قائلا: هذا لم يتقرر بعد ووفقا لأولويات التطعيم وتوفر اللقاحات نظرا لأعداد الطلاب الكبيرة جدًا وهو ما يتقرر عادة في لجنة إدارة الأزمة.

وأرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كتابًا دوريًا إلي جميع المديريات التعليمية لمتابعة تلقي لقاح التطعيم ضد فيروس كورونا للعاملين بالتعليم قبل الجامعي.

ونص الكتاب الدوري علي أن تشكل لجنة بكل مديرية وإدارة تعليمية برئاسة مدير المديرية ومدير الإدارة، وعضوية مديري المراحل بالمديرية والإدارة تكون مهمتها إعداد قاعدة بيانات للعاملين علي مستوي المدارس الحكومية والخاصة والدولية تحت مسئولية مدير المدرسة تشمل (متلقي الجرعتين، متلقي الجرعة الأولي، المسجلين لتلقي الجرعات ولم يتلقي أي جرعة، من لم يقم بالتسجيل) وإخطار الإدارة التعليمية والمديرية بالموقف.

وأوضح الكتاب الدوري أن اللجنة ستقوم بإخطار من لم يقوموا بالتسجيل بأن آخر موعد لتسجيل طلب تلقي اللقاح يوم الثلاثاء الموافق 7 سبتمبر 2021 ولن يسمح للعاملين بدخول مقر العمل عند بدء العام الدراسي إلا بعد تناول اللقاح سواء بالمدارس الحكومية والخاصة والدولية، ويتم تكليف أعضاء التطوير التكنولوجي بمساعدة العاملين للتسجيل علي موقع وزارة الصحة والسكان (العاملين بوزارة التربية والتعليم) لتحديد مكان تلقي اللقاح والموعد الحدد للجرعات.

كما نص الكتاب الدوري علي أن يقوم مديري المديريات التعليمية بسرعة التنسيق مع مديري مديريات الصحة بالمحافظة من خلال المحافظين لتنفيذ التعليمات المرسلة إليهم، مع ضرورة موافاة نائب الوزير لشئون المعلمين بتقرير يوضح الموقف النهائي لعدد ونسب مئوية ل (متلقي الجرعتين، متلقي الجرعة الأولي، المسجلين لتلقي الجرعات ولم يتلقي أي جرعة، من لم يقم بالتسجيل) من خلال الإيميل الخاص [email protected] مع ضرورة إخطار مدير مديرية الصحة والسكان بنسخة من التقرير.